Zvezdnik Igre prestolov zaljubljen v Leeds: Mi imamo kralja Severa

"Stvari, ki jih počnem zaradi ljubezni," je zaBBC Sport na tribunah stadiona Emirates v Londonu odo Leeds Unitedu zrecitiral Nikolaj Coster-Waldau , čigar lik Jamie Lannister je v Igri prestolov zaslovel (tudi) po zaslugi te izjave. V tem tisočletju je bila ljubezen pogosto res edina stvar, zaradi katere so klubu s severa Anglije ostali zvesti njegovi navijači, ki veljajo za ene najbolj gorečih na Otoku. Leeds je zašel v hude finančne škripce po igranju v polfinalu Lige prvakov in do leta 2007 nazadoval vse do tretjeligaškega tekmovanja League 1. Septembra 2014 ga je v kontroverzni etapi italijanskega lastnika Massima Cellina v drugoligaškem Championshipu na nekaj tekmah vodil tudi Izolčan Darko Milanič .

'Najboljši trener na svetu' "Igra prestolov in Leeds imata skupaj veliko več, kot bi si lahko mislili. Drama, spletke, ljubezen, izguba, boj za prestol. Navijači od Arktike do Amazonije prek Belfasta in Buenos Airesa ‒ Leeds United teče po naših žilah kot virus, ki pogoltne vse," je s pripovedjo nadaljeval Coster-Waldau.

"Odrasel sem v mestecu na Danskem, moj oče je bil navijač Arsenala. Tudi oče je hotel, da postanem Gooner (navijač Arsenala, op. a.), a imel sem večje načrte. Začetek devetdesetih, prišel v Anglijo, obiskal Elland Road, ko pa sem enkrat slišal peti navijače Leedsa, je bilo seme ljubezni zasejano. Čeprav je imel v 30 letih Leeds svoje vzpone in številne padce. (Legenda kluba Dominic, op. a.) Matteo in (nekdanji napadalec kluba Jermaine, op. a.) Beckford. Odvzemi točk, tretjeligaška igrišča. Dolga in zavita pot neuspehov, izdelovalec mečev po imenu Hock. 21 trenerjev kasneje pa poglejte, kdo se je pojavil: 'Imamo novega Kralja Severa!' To lahko vohate v zraku. 'Najboljši trener na svetu' nas je prišel rešit iz obupa, nocoj pa spomini na leto 1972, ko je Leeds zadnjič osvojil pokal in premagal Arsenal. 'Clarke, 1:0!' Billy s ga dvigne. Zdaj pa o tem tiho šepetaj, Leeds, a mislimo, da bi lahko Marcelo Bielsa bil tisti. Boter, ki je Leeds s treningom pripravil do tega, da spet igra. Tako kot so to počeli za Dona (legendarnega trenerja Revieja, op. a.). Dajmo, Leeds!"

Ob stoletnici kluba, Leeds jo je proslavil oktobra lani, so pri klubu pripravili izbor najlepših golov: