Zvezdnik Manchester Cityja Mendy obtožen že sedme spolne zlorabe

Benjamin Mendy svoj čas preživlja v priporu, medtem pa na dan prihajajo nova in nova spoznanja. Sooča se z novimi obtožbami, trenutno ga bremenijo sedmih spolnih zlorab ter enega napada. Nogometaš Manchester Cityja je za zapahi vse od aretacije, ki se je zgodila poleti, natančneje 26. avgusta. Francoski reprezentant je bil v priporu v Liverpoolu, odkar je bil obtožen štirih posilstev ter enega spolnega napada. Vsa kazniva dejanja naj bi se zgodila v njegovem domu v Cheshiru. Živi v razkošni graščini, v prestižni vasi blizu Manchestra, ki je priljubljen med nogometaši.

Soobtoženi Saha Matturie, ki je bil na prejšnjem zaslišanju označen kot njegov "tekač", je obtožen šestih posilstev ter enega spolnega napada. Vsa dejanja naj bi bila storjena med oktobrom leta 2020 ter avgustom iztekajočega se leta. Sojenje naj bi se pričelo 24. januarja prihodnje leto, vendar je sodnik Patrick Thompson dejal, da je dodeljeni datum skoraj nerealen. Prvak Premier lige, City, je leta 2017 porabil 57,5 milijona evrov za podpis Mendyja in prihod iz francoskega Monaca. Toda glede na to, kako se stvari odvijajo, je dejstvo, da je bil to vsekakor močno zgrešen nakup.