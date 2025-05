Zvezdnik Olimpije vabi na Bundes: Vsi na spektakel v Fužine

Legendarno nogometno igrišče "Bundes", na katerem so prve nogometne korake naredili številni slovenski profesionalni nogometaši. Tudi zdajšnji slovenski reprezentanti in še mnogi drugi. Dodaten razlog za obisk drugega Bundes Cupa, ki bo v soboto in nedeljo v Fužinah. Gre za turnir v malem nogometu, s katerim skušajo pomagati otrokom in mladostnikom s težavami pri odraščanju, da ne bi bili prepuščeni ulici.