Zvezdnik Real Madrida pristal v bolnišnici

Kot poročajo na Iberskem polotoku, skrbi predvsem dejstvo, da je Španec v samo dveh tednih izgubil šest kilogramov, zaradi česar so ga morali hospitalizirati.

Raul Asencio se še kar ne more pobrati po trebušni gripi, ki jo je staknil že pred sredinim obračunom v Ligi prvakov proti münchenskemu Bayernu.

V bolnišnici naj bi sedaj prestal različne teste za identifikacijo virusa, ki je povzročil gastroenteritis, da bi mu lahko zagotovili kar se da uspešno zdravljenje.

Asencio bo zagotovo manjkal vsaj še na torkovi tekmi španskega prvenstva proti Alavesu, pod vprašajem pa je tudi njegov nastop proti Betisu prihodnji petek.

Sicer so v zadnjih dneh vse glasnejše govorice, da naj bi Španec, ki ima sicer z Real Madridom pogodbo sklenjeno do leta 2031, bil na izhodnih vratih Bernabeua. Klubu naj bi se zameril zlasti s svojim odnosom.