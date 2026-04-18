Nogomet

Zvezdnik Real Madrida pristal v bolnišnici

Madrid, 18. 04. 2026 15.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Ž.Ž.
Raul Asencio

Nogometaš Real Madrida Raul Asencio je moral zaradi hude trebušne gripe poiskati zdravniško pomoč. 23-letni osrednji branilec je po poročanju španskih medijev v dveh tednih izgubil kar šest kilogramov in se odločil za obisk bolnišnice.

Raul Asencio
Raul Asencio
FOTO: Profimedia

Raul Asencio se še kar ne more pobrati po trebušni gripi, ki jo je staknil že pred sredinim obračunom v Ligi prvakov proti münchenskemu Bayernu.

Kot poročajo na Iberskem polotoku, skrbi predvsem dejstvo, da je Španec v samo dveh tednih izgubil šest kilogramov, zaradi česar so ga morali hospitalizirati.

Raul Asencio
Raul Asencio
FOTO: Profimedia

V bolnišnici naj bi sedaj prestal različne teste za identifikacijo virusa, ki je povzročil gastroenteritis, da bi mu lahko zagotovili kar se da uspešno zdravljenje.

Asencio bo zagotovo manjkal vsaj še na torkovi tekmi španskega prvenstva proti Alavesu, pod vprašajem pa je tudi njegov nastop proti Betisu prihodnji petek.

Sicer so v zadnjih dneh vse glasnejše govorice, da naj bi Španec, ki ima sicer z Real Madridom pogodbo sklenjeno do leta 2031, bil na izhodnih vratih Bernabeua. Klubu naj bi se zameril zlasti s svojim odnosom.

Guardiola pred tekmo sezone: Če izgubimo, bo vsega konec

'Ko bodo naslednjič Viniciusa naslavljali z opico, bomo zapustili teren'

Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Hrvaški pevec pokazal mamo, ki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
Dnevni horoskop: Ovni iščejo ravnovesje, dvojčke čaka zanimiv pogovor
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
To so najboljše balerinke za vse, ki imajo široka stopala
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
Niacinamid: Zakaj večja koncentracija ne pomeni nujno boljšega učinka
