Zvezdnik Reala dosegel neverjeten zadetek s svoje polovice

Kraljevi klub je po izredno impresivni evropski zmagi nad Manchester Cityjem navdušil tudi z domačo zmago nad Elchejem. Beli balet je v soboto s 4:1 odpravil 17.-uvrščeni Elche, ki v Madridu nikoli ni imel realnih možnosti. Za posladek pa je Arda Güler poskrbel za navdušenje navijačev na tribunah domačega Bernabeu.

Turški ofenzivni vezist je v 89. minuti zadel neverjeten gol, s katerim je že vložil kandidaturo za nagrado za zadetek sezone. 21-letnik je iz svoje polovice z izredno natančnim strelom presenetil gostujočega Matiasa Ditura v vratih Elcheja, ki je žogo zgolj nemočno pospremil v prazen gol. Po tekmi so po spletu zaokrožili podatki o Gülerjevi mojstrovini. Turški reprezentant je gol dosegel z neverjetnih 72 metrov, razdalje, s katere bi malokateri nogometaš razmišljal o poskusu na gol, kaj šele, da bi bil pri njem uspešen. Za nekdanjega nogometaša Fenerbahčeja pa tovrstni podvigi niso nič novega, v sezoni 2023/24 je s podobnim poskusom želel presenetiti vratarja Osasune Sergia Herrera, Turku je slavje takrat preprečila prečka.