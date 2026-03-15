Nogomet

Zvezdnik Reala dosegel neverjeten zadetek s svoje polovice

Madrid, 15. 03. 2026 11.05 pred 6 minutami 1 min branja 0

Lu.M
Izjemen zadetek Arde Gülerja

Madridski Real je na domači tekmi proti Elcheju suvereno zmagal s 4:1. Beli balet je večino dela opravil že v prvem polčasu, ko je povedel z 2:0. Ob koncu tekme pa je piko na i postavil Arda Güler, ki je z neverjetnim zadetkom iz svoje polovice navdušil tribune kultnega Bernabeu. Turek, ki je znan po svoji izjemni levici, je zadel z norih 72 metrov.

Kraljevi klub je po izredno impresivni evropski zmagi nad Manchester Cityjem navdušil tudi z domačo zmago nad Elchejem. Beli balet je v soboto s 4:1 odpravil 17.-uvrščeni Elche, ki v Madridu nikoli ni imel realnih možnosti. Za posladek pa je Arda Güler poskrbel za navdušenje navijačev na tribunah domačega Bernabeu.

Turški ofenzivni vezist je v 89. minuti zadel neverjeten gol, s katerim je že vložil kandidaturo za nagrado za zadetek sezone. 21-letnik je iz svoje polovice z izredno natančnim strelom presenetil gostujočega Matiasa Ditura v vratih Elcheja, ki je žogo zgolj nemočno pospremil v prazen gol. Po tekmi so po spletu zaokrožili podatki o Gülerjevi mojstrovini. Turški reprezentant je gol dosegel z neverjetnih 72 metrov, razdalje, s katere bi malokateri nogometaš razmišljal o poskusu na gol, kaj šele, da bi bil pri njem uspešen. Za nekdanjega nogometaša Fenerbahčeja pa tovrstni podvigi niso nič novega, v sezoni 2023/24 je s podobnim poskusom želel presenetiti vratarja Osasune Sergia Herrera, Turku je slavje takrat preprečila prečka.

real madrid Arda Güler 72 metrov izjemen zadetek

Inter doma proti Atalanti zgolj do točke

