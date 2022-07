Zvezdnik Reala visoko noseče dekle zapustil tik pred porodom

Eder Militao in Karoline Lima sicer kmalu pričakujeta hčerkico Cecilio, a rojstva otroka ne bosta pričakala kot par, saj sta se razšla le nekaj dni pred porodom, je sporočila partnerica brazilskega zvezdnika Reala, ki je pred dobrim mesecem z galaktiki osvojil prestižno lovoriko Lige prvakov.

"Tukaj sem, da pomirim svoje sledilce. Vse je v redu. Po potovanju sem jaz skušala poiskati njega. Poskušala sem rešiti stvari in nadaljevati z zvezo, toda prišla sem do ugotovitve, da ta zveza ne more več biti čustvena," je povedala v domovini izjemno prepoznavna manekenka Karoline Lima, sicer v zadnjih časih velika navijačica Real Madrida. "Odločila sva se, da zaključiva z najino zvezo, in verjameva, da je to bila najboljša odločitev. Vedno bova povezana, in sicer s Cecilio, ki bo za naju in najino življenje ostala prioriteta. In to je tisto, kar zares šteje," je dodala 26-letna Brazilka.

"Vsak dan se bom počutila bolje, hvala za vso podporo. Sem močna in Cecilia je prav tako še močnejša," je zaključila v objavi na svojem Instagram profilu, kjer ima prek dva milijona sledilcev. Eder Militao za razliko od svoje zdaj že bivše partnerke na Instagramu ni delil podrobnosti svojega privatnega življenja, je pa dal jasno sporočilo s tem, ko je izbrisal vse skupne fotografije s Karoline Lima, s katero sta v preteklosti navduševala svoje sledilce. A očitno je vsega lepega enkrat konec ...