Zvezdnika PSG-ja oropali v hiši bivšega brazilskega zvezdnika Ronalda

Italijanski reprezentant in zvezdnik francoskega velikana PSG-ja Marco Verratti je bil med počitnicami na španski Ibizi žrtev ropa. Kot sta poročala Diario de Ibiza in Le Parisien, se je incident zgodil, ko so bili Italijan in njegova družina v nedeljo zvečer zunaj na večerji, rop pa je sicer Verratti prijavil v ponedeljek zjutraj. Ko so se vrnili domov, v vilo, ki je v lasti nekdanjega brazilskega superzvezdnika ter bivšega igralca Interja Ronalda, so ugotovili, da naj bi vlomilci odtujili nakit, ure ter gotovino v vrednosti okoli 3 milijonov evrov. The Sun poroča, da je hiša, v kateri sta zaljubljenca stanovala, v mestu Cala Jondal na jugu Ibize. V času ropa v hiši sicer ni bilo nikogar, vidnih pa ni bilo nikakršnih sledi nasilnega vloma.

Največji del plena naj bi bila sicer Verrattijeva luksuzna zbirka ur. Policija zadevo še preiskuje, dejstvo pa je, da naj bi šlo za dobro organiziran rop, uspelo jim je onemogočiti izpopolnjen varnostni sistem. Pri takšnih zadevah se vedno poraja vprašanje, zakaj zvezdniki sploh "potrebujejo" vse omenjene zadeve s seboj v tujini oz. na počitnicah. Igralci Paris Saint-Germaina so sicer že bili tarče takšnih dogodkov, med njimi Angel Di Maria ter nekdanji branilec Rome Marquinhos. Verratti je skupaj s svojo izbranko še vedno na poletnih počitnicah, preden naj bi se v ponedeljek, 4. julija, pričeli pripravljalni treningi PSG-ja.