Zvezdniku Chelseaja grozi štiriletna prepoved igranja

Lani jeseni so pri Ukrajincu na dopinškem testu v urinu našli sledi prepovedane substance meldonij. Odtlej je bil Mihajlo Mudrik začasno suspendiran in ni odigral nobene tekme več. Krilni napadalec se je pred tem branil, češ da je bil povsem šokiran, ker da ni kršil nobenega pravila in da nikdar ni zavestno uporabljal prepovednih sredstev.

Pri angleški nogometni zvezi dodatnih izjav do nadaljnjega ne bodo dajali, saj je postopek v teku, Chelsea pa se zaenkrat še ni odzval.

Mudrik je v London prišel v začetku leta 2023 iz Šahtarja Donecka za 70 milijonov evrov in podpisal oseminpolletno pogodbo, lani pa jo je podaljšal še za eno leto.