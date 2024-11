Zvezdniška ekipa brez karakterja

Veliko se je govorilo o tem, da bo Vinicius Junior ostal na položaju levega krilnega napadalca, Mbappe pa igral v konici napada, omenjena pa sta na uvodnih tekmah sezone veliko menjavala svoja položaja. Zakaj? Preprosto zato, ker se oba bolje počutita na krilu. "Mbappe ni centralni napadalec. Ko je v francoskem dresu igral na tem položaju, se ni izkazal. Problem je, da je na levem krilu nogometaš, ki je na istem nivoju kot on," je pred dnevi povedal Karim Benzema , ki do tega trenutka v Madridu še ni dobil pravega naslednika.

To samo po sebi ne bi predstavljalo takšnega problema, saj je za beli balet značilno, da zmage nizajo takrat, ko jih najbolj potrebujejo. Veliko bolj zaskrbljujoča je igra, ki jo navijači kraljevega kluba spremljajo že od začetka letošnje sezone. In kaj so stvari, ki bi jih galaktiki ob trenutkih, ko jim je na igrišču najtežje, potrebovali? Kontrola in magija Tonija Kroosa ? Ostre, a hkrati vzpodbudne besede Nacha Fernandeza oziroma Danija Carvajala ? Razlogov je več ...

Mladi Anglež je letos po štirih tekmah Lige prvakov pri eni asistenci, lani je imel po istem številu obračunov štiri gole in dve podaji. Na sedmih tekmah La Lige je letos prav tako prispeval le eno asistenco, lani pa se je na uvodnih sedmih obračunih podpisal pod šest zadetkov in dve asistenci.

Mbappe ni številka 9

Pred prihodom Mbappeja so v Madridu na hrbtu številko 9 nosili nogometaši, kot so Benzema, Cristiano Ronaldo in Ronaldo Nazario. Napadalci, ki so bili pred nasprotnikovimi vrati resnično smrtonosni. Mbappe to ni. "Igral bom tam, kjer bo trener želel. Lahko igram na vseh treh položajih v napadu," je povedal ob prihodu v kraljevi klub, a hitro se je izkazalo, da ni tako.

Največji problem Mbappeja je, da ga prepogosto zanese na levo stran napada, kjer sta si z Viniciusom v napoto. Posledično v kazenskem prostoru ni nogometaša, ki bi bil iz neposredne bližine nevaren za nasprotnikova vrata.

Tudi ko Madridčani pridejo do priložnosti, te pogosto ostanejo neizkoriščene. Na zadnjih dveh tekmah, ko so izgubili proti Barceloni in Milanu, sta imela predvsem Mbappe in Vinicius nekaj priložnosti, ki bi jih nogometaši njunega kova zlahka pretvorili v zadetek.