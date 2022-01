Zvezdniško življenje, obrnjeno na glavo: Mendy odslej v enem najbolj razvpitih zaporov na Otoku

27-letnik je bil doslej obtožen kar sedmih dejanj posilstva nad štirimi različnimi ženskami, ob tem pa je že bil obsojen za spolni napad na peto žensko. Vse to naj bi se dogajalo med oktobrom 2020 in avgustom 2021, ko je Benjamin Mendy z Manchester Cityjem osvojil naslov angleškega prvaka in bil del finala Lige prvakov, ki ga je sicer pospremil s klopi.

Doslej je na sojenje, ki se bo v Manchestru začelo 24. januarja, čakal v zasebnem zaporu HMP Altcourse, a so ga slab mesec pred začetkom težko pričakovanega postopka premestili, ker naj bi se bali, da bi ga tam napadli. Tako bo 10-kratni francoski reprezentant odslej "prebival" v manchestrskem zaporu, imenovanem Strangeways, kar bi lahko v slovenščino prevedli kot "Čudna pota".

V Strangewaysu so po poročanju angleških medijev nastanjeni tisti, ki so zagrešili najhujša kriminalna dejanja. V enem od poročil glede stanja v zaporu iz leta 2017 pa je celo zapisano, da je "zanikrn, poln mrčesa in golazni, podoben zaporom iz časov srednjeveške Anglije in nujno potreben obnove". Obenem naj bi bili v zaporu pogosti napadi na paznike, številni mediji pa sedaj poročajo, da se Mendyju kot zvezdniku svetovnega formata ne obeta nič dobrega.

Eden od nekdanjih kaznjencev, ki je želel ostati anonimen, pa je za Sports Illustrated povedal, da bo imel 27-letnik še eno veliko težavo: "Ne bo vedel, kaj ga je zadelo. Altcourse je zasebni zapor, ki je bolj podoben hotelu, Strangeways pa je eden najhujših zaporov v državi. Drugi Mendyjev problem pa je, da je v njem zaprtih veliko navijačev Manchester Uniteda."

Dokumentarec o zaporu Strangeways iz leta 2011: