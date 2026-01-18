Real Madrid je po presenetljivem izpadu iz pokalnega tekmovanja proti drugoligašu Albaceteju zmagal na ligaškem obračunu z Levantejem. Gole sta zabila Kylian Mbappe in Raul Asencio, a nove tri ligaške točke niso bile dovolj, da bi pomirile strastne domače navijače.

ANKETA Arhiv Je Real Madrid storil napako, ko je odpustil Xabija Alonsa? Je Ni Bomo videli ... Moški Ženska Je 58 Ni 5 Bomo videli ... 13 Je 56 Ni 5 Bomo videli ... 11 Je 2 Ni 0 Bomo videli ... 2 Skupaj Moški Ženska Žvižgi in Viniciusov obup, Arbeloa ga brani: Z njim smo osvajali Lige prvakov

Ti so že pred začetkom tekme glasno žvižgali ob vsaki omembi domačih igralcev, glavne tarče pa so bili Vinicius Jr., Jude Bellingham in Federico Valverde, ki so očitno po mnenju navijačev Reala glavni krivci za odhod Alonsa. Kritik je bil deležen tudi sloviti predsednik kluba Florentino Perez. Najbolj vidno ganjen je bil Vinicius Jr., saj so kamere v tunelu pred začetkom tekme ujele njegov odziv na žvižge ob omembi njegovega imena. Zmajeval je z glavo, njegov soigralec Kylian Mbappe pa ga je poskušal spodbujati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Tudi po koncu tekme je Brazilec kljub zmagi želel čim prej zapustiti zelenico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Arbeloa ga brani

Po obračunu je Viniciusa poskušal braniti njegov novi trener Alvaro Arbeloa. "Vedno sem zelo spoštoval Bernabeu. Tudi meni so velikokrat žvižgali. Veliki smo zaradi visokih standardov kluba. Navijači vedo, da lahko ponudimo veliko več, da dosežemo raven Real Madrida. Za nami ni dober teden in navijači imajo pravico, da žvižgajo. Zdaj si moram kot trener zaslužiti njihovo naklonjenost. Žvižgali so tudi meni," je o protestu navijačev dejal nekdanji igralec Reala.

Vinicius Jr. in Alvaro Arbeloa FOTO: Profimedia

Nato se je Arbeloa osredotočil na prihodnost. "Trudil se bom izvleči najboljše iz Viniciusa. Od drugih igralcev bom zahteval, da ga iščejo na igrišču. Je neustrašen in ima značaj. Je eden od najbolj nevarnih, če ne celo najbolj nevaren igralec na svetu. Pooseblja to, kar mora biti igralec Real Madrida," je trener Reala začrtal pot naprej svojemu varovancu.

Branil tudi Florentina in Juda

Tudi Bellingham se je znašel pod pritiskom po odhodu Alonsa. Mnogi navijači so ga obtožili, da je eden od glavnih krivcev za odhod nekdanjega trenerja. Anglež se je odločno odzval na ta namigovanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Do zdaj se nisem odzival na obtožbe, saj sem vedno upal, da bo resnica ob svojem času priplavala na površje. Ampak iskreno, kakšen kup dreka. Resnično mi je žal ljudi, ki verjamejo vsaki besedi teh klovnov in njihovim 'virom'. Ne verjamite vsemu, kar preberete. Vsake toliko morajo prevzeti odgovornost za širjenje škodljivih dezinformacij zaradi klikov in dodatnih polemik," je na družbenih omrežjih zapisal angleški reprezentant. Arbeloa je branil tudi njega: "Še boljši je v živo. Je izkušen, zrel in vodja. Prevzema odgovornost in škoda je, da ni zabil gola. Je eden od vodij, tako kot Kylian in Fede (Valverde)."

Xabi Alonso in Florentino Perez FOTO: Profimedia

Novi trener seveda ni pozabil tudi na človeka, ki mu je zagotovil njegov trenutni položaj. "Vem, odkod prihaja ta hrup in te kampanje. To niso ljudje, ki ne marajo Florentina. To so ljudje, ki ne marajo Real Madrida. Mene ne bodo pretentali. Navijači Madrida se zavedamo, kaj vse je Florentino storil za ta klub," je svojega nadrejenega strastno branil Arbeloa.