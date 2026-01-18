Žvižgi in Viniciusov obup, Arbeloa ga brani: Z njim smo osvajali Lige prvakov

Real Madrid je po presenetljivem izpadu iz pokalnega tekmovanja proti drugoligašu Albaceteju zmagal na ligaškem obračunu z Levantejem. Gole sta zabila Kylian Mbappe in Raul Asencio, a nove tri ligaške točke niso bile dovolj, da bi pomirile strastne domače navijače.
Ti so že pred začetkom tekme glasno žvižgali ob vsaki omembi domačih igralcev, glavne tarče pa so bili Vinicius Jr., Jude Bellingham in Federico Valverde, ki so očitno po mnenju navijačev Reala glavni krivci za odhod Alonsa. Kritik je bil deležen tudi sloviti predsednik kluba Florentino Perez.
Najbolj vidno ganjen je bil Vinicius Jr., saj so kamere v tunelu pred začetkom tekme ujele njegov odziv na žvižge ob omembi njegovega imena. Zmajeval je z glavo, njegov soigralec Kylian Mbappe pa ga je poskušal spodbujati.
Tudi po koncu tekme je Brazilec kljub zmagi želel čim prej zapustiti zelenico.
Arbeloa ga brani
Po obračunu je Viniciusa poskušal braniti njegov novi trener Alvaro Arbeloa. "Vedno sem zelo spoštoval Bernabeu. Tudi meni so velikokrat žvižgali. Veliki smo zaradi visokih standardov kluba. Navijači vedo, da lahko ponudimo veliko več, da dosežemo raven Real Madrida. Za nami ni dober teden in navijači imajo pravico, da žvižgajo. Zdaj si moram kot trener zaslužiti njihovo naklonjenost. Žvižgali so tudi meni," je o protestu navijačev dejal nekdanji igralec Reala.
Nato se je Arbeloa osredotočil na prihodnost. "Trudil se bom izvleči najboljše iz Viniciusa. Od drugih igralcev bom zahteval, da ga iščejo na igrišču. Je neustrašen in ima značaj. Je eden od najbolj nevarnih, če ne celo najbolj nevaren igralec na svetu. Pooseblja to, kar mora biti igralec Real Madrida," je trener Reala začrtal pot naprej svojemu varovancu.
Branil tudi Florentina in Juda
Tudi Bellingham se je znašel pod pritiskom po odhodu Alonsa. Mnogi navijači so ga obtožili, da je eden od glavnih krivcev za odhod nekdanjega trenerja. Anglež se je odločno odzval na ta namigovanja.
"Do zdaj se nisem odzival na obtožbe, saj sem vedno upal, da bo resnica ob svojem času priplavala na površje. Ampak iskreno, kakšen kup dreka. Resnično mi je žal ljudi, ki verjamejo vsaki besedi teh klovnov in njihovim 'virom'. Ne verjamite vsemu, kar preberete. Vsake toliko morajo prevzeti odgovornost za širjenje škodljivih dezinformacij zaradi klikov in dodatnih polemik," je na družbenih omrežjih zapisal angleški reprezentant. Arbeloa je branil tudi njega: "Še boljši je v živo. Je izkušen, zrel in vodja. Prevzema odgovornost in škoda je, da ni zabil gola. Je eden od vodij, tako kot Kylian in Fede (Valverde)."
Novi trener seveda ni pozabil tudi na človeka, ki mu je zagotovil njegov trenutni položaj. "Vem, odkod prihaja ta hrup in te kampanje. To niso ljudje, ki ne marajo Florentina. To so ljudje, ki ne marajo Real Madrida. Mene ne bodo pretentali. Navijači Madrida se zavedamo, kaj vse je Florentino storil za ta klub," je svojega nadrejenega strastno branil Arbeloa.
Alvaro Arbeloa je nekdanji španski nogometaš, ki je igral na položaju desnega branilca. Najbolj znan je po svojem delu pri Real Madridu, kjer je med letoma 2009 in 2017 osvojil številne lovorike, vključno z dvema naslovoma Lige prvakov. Po končani igralski karieri se je posvetil treniranju in prevzel vodenje mladinske ekipe Real Madrida, preden je začasno prevzel vlogo glavnega trenerja članske ekipe.
Liga prvakov je najprestižnejše nogometno klubsko tekmovanje na svetu, ki ga organizira Evropska nogometna zveza (UEFA). V njej sodelujejo najboljši evropski klubi, ki se potegujejo za naslov evropskega prvaka. Zmagovalec Lige prvakov si zagotovi neposredno uvrstitev v evropski superpokal in na svetovno klubsko prvenstvo.
Kylian Mbappé je francoski profesionalni nogometaš, ki igra na položaju napadalca. Velja za enega najboljših igralcev na svetu, znan je po svoji hitrosti, preigravanjih in sposobnosti doseganja golov. S Paris Saint-Germainom je osvojil številne domače lovorike, s francosko reprezentanco pa je leta 2018 osvojil naslov svetovnega prvaka. V Real Madrid je prestopil pred začetkom minule sezone in do zdaj na 85 tekmah zabil 74 golov.
