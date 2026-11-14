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Nogomet

Žvižgi med izraelsko himno v Prištini: navijači Kosova poslali jasno sporočilo

Priština, 14. 11. 2026 19.16 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.J.
Kosovo - Izrael

Tekmo petega kroga Lige narodov med Kosovom in Izraelom, ki se je končala brez zadetkov, je zaznamovalo tudi dogajanje na tribunah stadiona Fadil Vokrri v Prištini.

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Posebno pozornost je pritegnila reakcija dela domačih navijačev med predvajanjem izraelske himne. Takoj po začetku himne gostujoče reprezentance so se z dela tribun zaslišali glasni žvižgi, ki so trajali vse do njenega konca.

Kosovo vs Izrael
Kosovo vs Izrael
FOTO: Sofascore.com

Na igrišču zadetkov ni bilo, čeprav je bilo Kosovo nevarnejši tekmec in bližje zmagi. Domači so od 67. minute igrali z igralcem manj, saj je Veldin Hodža po drugem rumenem kartonu moral predčasno zapustiti igrišče.

Kljub številčni premoči Izrael ni uspel izkoristiti prednosti, Kosovo pa je tudi z desetimi nogometaši vztrajalo v iskanju zmagovitega zadetka. Mreži sta ostali nedotaknjeni, srečanje pa se je končalo z izidom 0:0, tako da sta reprezentanci osvojili po točko.

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KOMENTARJI5

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ptuj.si
14. 11. 2026 20.24
Žvižgajo. Niso pa mogli enih Izraelcev premagati.
Odgovori
0 0
Lenart Čaubi
14. 11. 2026 20.19
Albanci še svojim žvižgajo.
Odgovori
0 0
papaleja .
14. 11. 2026 20.18
Siptatji vs zidje
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
14. 11. 2026 20.00
Evropska liga narodov in izrael mogoče so nas pri zemljepisu narobe učili
Odgovori
+3
3 0
štajerc65
14. 11. 2026 20.02
Pa tak ves da je Izrael kot vegeta. Povsot se mesa zraven.
Odgovori
+3
3 0
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