Žvižgi med izraelsko himno v Prištini: navijači Kosova poslali jasno sporočilo

Posebno pozornost je pritegnila reakcija dela domačih navijačev med predvajanjem izraelske himne. Takoj po začetku himne gostujoče reprezentance so se z dela tribun zaslišali glasni žvižgi, ki so trajali vse do njenega konca.

Na igrišču zadetkov ni bilo, čeprav je bilo Kosovo nevarnejši tekmec in bližje zmagi. Domači so od 67. minute igrali z igralcem manj, saj je Veldin Hodža po drugem rumenem kartonu moral predčasno zapustiti igrišče.

Kljub številčni premoči Izrael ni uspel izkoristiti prednosti, Kosovo pa je tudi z desetimi nogometaši vztrajalo v iskanju zmagovitega zadetka. Mreži sta ostali nedotaknjeni, srečanje pa se je končalo z izidom 0:0, tako da sta reprezentanci osvojili po točko.