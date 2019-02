Žvižgi na Bernabeuu po senzacionalnem porazu galaktikov

Real Madrid je šel v tekmo z dobro popotnico, ni bil poražen na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih. A se tokrat ni izteklo po načrtih, to je bil tretji poraz galaktikov na Bernabeuu, Girona je zmagala (1:2). Trener galaktikov Santiago Solari je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Thibaut Courtois, Alvaro Odriozola, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Dani Ceballos, Lucas Vazquez, Karim Benzema, Marco Asensio. Ni mogel računati na kaznovanega Luko Modrića.

V prvem polčasu je Casemiro po podaji Tonija Kroosa povedel galaktike v vodstvo v 25. minuti, takšen je bil tudi izid prvega dela. Real je sicer dosegel gol (Marcelo), a je bil v prepovedanem položaju. V drugem polčasu pa so gostje začutili svojo priložnost, imeli so nekaj lepih priložnosti in izenačili v 65. minuti. V kazenskem prostoru je Ramos igral z roko (dobil je rumeni karton in na naslednji tekmi ne bo smel igrati), enajstmetrovko je zanesljivo izkoristil Cristhian Stuani.

A Girona se ni ustavila, padec v igri Reala je izkoristila 10 minut zatem. Lozanov strel je vratar Thibaut Curtois ubranil, odbito žogo pa je v mrežo z glavo poslal Portu. Gostje so tako v 75. minuti vodili (1:2). S tribun je bilo slišati žvižge nezadovoljstva navijačev belega baleta, a ni nič pomagalo. Poleg tega je Sergio Ramos dobil rdeči karton (drugega rumenega) v 90. minuti za klavrn zaključek tekme ob nepričakovanem porazu belega baleta pred svojimi navijači.

RM - Girona

Izid:

Real Madrid - Girona 1:2 (1:0)

Casemiro 25.; Stuani 65. (11m), Portu 75.

RK: Ramos 90.