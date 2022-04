Nogometaši Eintrachta končali evropsko pot Barcelone

Za zgodbo četrtkovega večera v Ligi Evropa so poskrbeli nogometaši Eintrachta, ki so v povratnem četrtfinalnem obračunu na slovitem stadionu Camp Nou končali evropsko pot Barcelone. Gostje iz Frankfurta so ob bučni podpori svojih navijačev, ki so preplavili katalonsko prestolnico, vodili že s 3:0 in kazalo je celo na katastrofo blaugrane. Na koncu so Nemci slavili z golom razlike, kar je bilo dovolj za eno največjih zmag v klubski zgodovini.