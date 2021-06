Nogometne akademije z največ nogometaši na Euru

Ko omenimo nogometne akademije, večina najprej pomisli na velika imena, kot so Barcelonina 'La Masia', Bayernov 'Campus', Athletic Bilbaova 'Cantera', na Ajaxovo akademijo ali akademijo Manchester Uniteda.

Lestvica Mednarodnega centra za športne študije (izvorno Centre International d'Etude du Sport oz. CIES) pa je pokazala, da nista daleč za njimi dve akademiji iz bivše skupne države. Govorimo o lestvici števila igralcev, ki so jih vzgojile posamezne akademije in bodo zaigrali na evropskem prvenstvu. CIES je za lestvico upošteval nogometaše, ki so se med 15. in 21. letom vsaj tri leta učili nogometnih veščin v posamezni akademiji.