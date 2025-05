Nogometne zgodbe na POP TV, Kanalu A in Voyo

FINALE UEFA LIGE PRVAKOV

Poleg Lukača na prizorišče potuje tudi razširjena novinarska ekipa, med njimi – osmič v svoji karieri – tudi Božidar Bulat . "Skozi pogovore z domačini, navijači obeh klubov, bomo skušali ujeti utrip Münchna. Ne le cene piva, prest in ostalih bavarskih dobrot, pozanimali se bomo tudi, koliko vstopnice za najbolj pomembno tekmo v letu 2025 na svetu stanejo na črnem trgu. Pogovarjali se bomo z več nekdanjimi zmagovalci tekmovanja. Med drugim bomo imeli dostop do slačilnic PSG-ja in milanskega Interja, za gledalce pa bomo potežkali tudi originalni pokal, ki ga bodo prejeli zmagovalci finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu."

PRENOS TEKME LEGEND NA VOYO

Še pred finalnim obračunom bodo dan prej za veselje navijačev in stare dobre čase poskrbeli nekdanji vrhunski nogometaši, ki se bodo že tradicionalno pomerili na tekmi legend. Kako spretni so med drugim Roberto Carlos, Luis Figo in Kaka, si boste lahko pogledali v neposrednem prenosu na VOYO, in sicer v petek, 30. maja, ob 16.00.