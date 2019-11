Nov dvojni slovenski večer v NBA

Dončić je v začetku meseca na gostovanju v slovenski enklavi s trojnim dvojčkom (29/14/15) izničil dobro predstavo Kevina Lova in njegovih 29 točk, po zdesetkanju Golden State in dnevu počitka, pa javnost hlepi po novih briljancah 20-letnika. Tokrat bo potrebno nekaj več dela, kot je bilo 25 minut za rekordno hiter trojni dvojček proti Bojevnikom, novinarji na drugi strani Atlantika pa ga že razglašajo za LeBrona Jamesa svoje generacije. Ne samo zaradi izjemne lahkotnosti, s katero zadeva koš, pač pa tudi zaradi svoje nesebičnosti, pregleda igre in voditeljskih sposobnosti, s katerimi na višjo raven popelje celotno moštvo. "Prišli smo do točke, ko vsak dan ali teden pričakuješ, da boš videl nekaj novega," se tudi trener Rick Carlisle ne naveliča pohval.

Kljub temu pa kluba ne uvrščajo niti med širše favorite za naslov prvaka, boleča poraza proti izrazito slabemu New Yorku sta načela tudi osnovni cilj, po treh letih končati sušno obdobje brez končnice. Po eni strani igrajo v izjemno težki zahodni konferenci, kjer največja psa v krdelu grizeta v Los Angelesu. Po drugi je Slovenec včasih preveč osamljena stalnica. S Kristapsom Porzingisom veljata za prihodnost NBA, toda latvijski zvezdnik po letu odmora zaradi poškodbe kolena še vedno išče staro formo. Pokazal je že nekaj prebliskov veličine, a hkrati nekajkrat zdrsnil globoko v sivino povprečja. Trener Carlisle upa, da ima skrito orožje tudi v Maxiju Kleberju, če bo nemško krilo uresničilo domnevni potencial, bo Dallas tudi po Dirku Nowitzkemu letel na evropskih krilih.

Cleveland bo morda priložnost za še enega Evropejca, Boban Marajanović se je na prvi tekmi na parketu znojil petnajst minut in k zmagi prispeval dvanajst točk ter osem skokov. Jezdeci nimajo protiorožja za njegovo višino (224 centimetrov) in košarkarsko inteligenco, Srb pa v večerih, ko mu gre igra dobro od rok, z zabijanjem skoraj brez skoka lahko polni koš tekmecev. Poleg tega center s svojim humorjem skrbi za dobro razpoloženje v slačilnici. "Dončić, kdo je že to... nima pojma..." se je v Bostonu šalil na račun mladeniča, nato pa dodal, da se včasih tudi soigralci čudijo kako mu uspeva vse, kar počne na igrišču.

Miami stopnjuje preizkušnje

Gostovanje v Chicagu za Miami ni samo stopnjevanje k težjim nasprotnikom, pač pa tudi nekoliko čustveno zaznamovano, saj se Jimmy Butler vrača v mesto, kjer je začel svojo kariero. V rojstnem kraju bo zaigral Kendrick Nunn, odkritje te sezone Vročic, iz zvezne države Illinois je tudi Meyers Leonard. Sloviti Biki letos bodejo nekoliko manj odločno, saj mlada ekipa gradi na igralcih, ki so vsi bili sedmi izbor zadnjih treh naborov Lauri Markkanen(2017), Wendell Carter Jr. (2018) in Coby White (2019). Slednji navdušuje s svojo hitrostjo in natančnostjo, ob nedavni zmagi proti New Yorku je Kratkohlačnikom nasul sedem trojk. Organizator igre Zach LaVine, ki je v Chicago prišel pred dvema letoma kot del plačila Minnesote za Butlerja, pa velja za najverjetnejšega kandidata za tekmo zvezdnikov NBA, ki bo sredi februarja prav v mestu vetrov.