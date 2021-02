Okrnjeni Brooklyn je priložnost za Dallas

Luka Dončić je po porazu proti 76ersom dejal, da je imel le slab večer in ni pripisal prevelikega pomena tesni obrambi Bena Simmonsa. Netsi ne slovijo po pretirano zavzetem branjenju svojega koša, a tudi Dallas, ki je želel to sezono utrditi obrambne vrste, še ni povsem uresničil tovrstnih namer. Veliko je pripomb na igro Kristapsa Porzingisa pod svojim obročem, nastop latvijskega centra je po treh izpuščenih tekmah zaradi težav s hrbtom tokrat na listi poškodovanih označen kot verjeten. "Počutim se dobro. Vedno je težko sedeti ob strani, a sem osredotočen na delo, ki je potrebno, da se čim prej vrnem in da se bom na igrišču počutil dobro," je dejal že v petek.

Odzval se je tudi na govorice, da je klub na tiho preverjal, koliko bi zanj iztržili na košarkarskem trgu. Lastnik Dallasa Mark Cuban in trener Rick Carlisle sta to odločno zanikala, Latvijec je bil manj prepričljiv. "Ne vem, kaj se dogaja v ozadju. Ne bi me smelo preveč skrbeti, saj lahko samo odvrne mojo pozornost. Skušam se osredotočiti na sedanji trenutek, na vsak dan posebej, na treninge s soigralci in na to, da sem na konci boljši košarkar," je poudaril. V klubu upajo, da bo podobno kot lani v drugi polovici sezone dvignil raven igre, predvsem v obrambi, kjer je sedaj 468-ti od 488 igralcev v NBA.