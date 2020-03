Nove odpovedi: Premier League ustavljena do 3. aprila, v Bostonu sploh prvič brez maratona

Prvič v zgodovini prestavljen bostonski maraton

Lokalne oblasti v zvezni državi Massachusetts v Združenih državah Amerike in Bostonska atletska zveza sta se zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa odločili, da prestavita bostonski maraton, ki bi moral biti na sporedu 20. aprila. Tekmovanje, na katerem bi moralo nastopiti več kot 30.000 tekačev, bodo skušali izvesti 14. septembra, so še sporočili v izjavi za javnost. Gre sploh za prvo prestavitev bostonskega maratona v 124-letni zgodovini.

Slovenski odbojkarji za zdaj brez lige narodov

Evropska odbojkarska konfederacija (Cev) je zaradi pandemije novega koronavirusa vsaj do 3. aprila odpovedala vsa tekmovanja, Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) pa je iz istega razloga prestavila elitno ligo narodov, v kateri bi se slovenski odbojkarji predstavili prvič, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije. S sedeža mednarodne zveze FIVB so sporočili, da je liga narodov (VNL), v kateri bi lahko ljubitelji odbojke med elito prvič spremljali slovensko izbrano vrsto, prestavljena.

Tako je prestavljen tudi turnir VNL v Ljubljani, na katerem bi se med 5. in 7. junijem med seboj pomerile reprezentance Kanade, Rusije, Francije in Slovenije. Za zdaj je jasno le to, da bodo reprezentance ligo igrale po olimpijskih igrah v Tokiu. Pri mednarodni zvezi poudarjajo, da je skrb za športnike in športne delavce v ospredju, prav tako pa želijo dati možnost nacionalnim zvezam, da zaključijo svoja prvenstva. Tekmovanja v odbojki na mivki za zdaj še potekajo, a FIVB v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) obravnava vsak turnir posebej. Dva aprilska turnirja sta tako že odpovedana. Vsa uradna tekmovanja pod svojim okriljem je danes odpovedala tudi Evropska odbojkarska konfederacija.

Na Otoku brez nogometa vsaj do 3. aprila

Vodstvo elitnega angleškega nogometnega tekmovanja je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedalo vse tekme do vsaj 3. aprila, so zapisali na spletni strani Premier League. Za podobne ukrepe so se odločili tudi v drugih najmočnejših nogometnih ligah na stari celini. Vse tekme v elitni francoski Ligue 1 in italijanski Serie A so do nadaljnjega odpovedane, igrišča naj bi ponovno zaživela v prvi polovici prihodnjega meseca.

V Španiji so odpovedali naslednja dva kroga elitne la lige, v Nemčiji pa bodo konec tega tedna skušali odigrati vse tekme 26. kroga Bundeslige, v torek, 17. marca, pa bodo prekinili ligaško tekmovanje. Nogometno dogajanje se bo do konca tega meseca zaustavilo tudi na Nizozemskem, na Portugalskem pa na "nedoločen čas". Nogometna zveza Slovenije (NZS) je začasno prekinila vsa tekmovanja pod njenim okriljem, potem ko je WHO razglasila pandemijo koronavirusa.

Po odpovedi VN Avstralije v prvenstvu formule 1 prestavljeni še VN Bahrajna in Vietnama

Vodstvo formule 1 je sporočilo, da zaradi nevarnosti širitve novega koronavirusa prestavi tudi dirki za veliko nagrado Bahrajna in Vietnama, ki bi morali biti na sporedu 22. marca in 5. aprila. Vodstvo formule 1 je po sestanku z moštvi danes zjutraj odpovedalo VN Avstralije v Melbournu, kjer bi se morala začeti sezone elitnega avtomotošporta.

Sporočili so še, da bodo v neprestanem stiku z organizatorji obeh prestavljenih dirk, obenem pa so dejali, da pričakujejo, da se bo sezona letos začela ob koncu maja v Evropi, čeprav dodajajo, da je situacija glede virusa covid-19 nepredvidljiva. Februarja je bila po izbruhu novega koronavirusa na Kitajskem prestavljena tudi tamkajšnja VN Kitajske v Šanghaju, ki bi morala biti na sporedu 19. aprila.

WTA odpovedala vse turnirje do sredine aprila

Združenje ženskih teniških igralk je sledilo zgledu moških kolegov in se zaradi epidemije koronavirusa odločilo za začasno odpoved vseh tekmovanj. Po turnirjih v ZDA je zdaj odpovedalo tudi turnirje v Guadalajari, Charlestonu in Bogoti. Prva turnirja v novem programu sta Stuttgart in Istanbul, ki se začneta 20. aprila. Po neuradnih podatkih pa na WTA pričakujejo še daljši premor, a najprej bodo počakali na razvoj dogodkov v zvezi s pandemijo.

Rokometne dvorane v Evropi zaprte do 12. aprila

Evropska rokometna zveza (EHF) je zavoljo pandemije novega koronavirusa odpovedala vse tekme na klubski in reprezentančni ravni do 12. aprila. V tem obdobju bi na veliko sceno morale stopiti članice slovenske ženske reprezentance ter rokometaši Celja Pivovarne Laško v ligi prvakov in velenjskega Gorenja v pokalu EHF.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bi se konec tega meseca morala dvakrat pomeriti z Nemčijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Norveškem in Danskem 2020, a sta obe tekmi - prva bi morala biti v soboto, 25. marca, v celjski dvorani Golovec, druga pa štiri dni kasneje v nemškem mestu Bietigheim Bissingen - odpovedani. Slovenija in Nemčija sta po dveh odigranih tekmah zbrali po štiri točke, Belorusija in Kosovo pa sta brez njih.

Tekmi drugega ciklusa kvalifikacij bodo na sporedu med 1. in 7. junijem. Obenem bodo na Dunaju skušali čim bolj optimizirati termine preostalih kvalifikacijskih tekem, ki bodo tako na sporedu v obdobju med 25. majem in 7. junijem. Tekmi tretjega in obenem zadnjega kvalifikacijskega ciklusa proti Kosovu in Belorusiji sta bili za slovenska dekleta pred tem predvideni za 27. in 31. maj.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so se po dolgem času prebili v izločilne tekme lige prvakov, obe tekmi osmine finala proti poljskemu prvaki Vive Kielce, kjer igra slovenski reprezentant Blaž Janc, pomočnik trenerja pa je Uroš Zorman, sta prav tako odpovedani. Prva tekma bi morala biti 21. marca v Sloveniji, povratna pa 28. marca na Poljskem. Podobno usodo so doživeli tudi velenjski rokometaši v skupinskem delu pokala EHF, obe njihovi nadaljnji tekmi v skupini C sta preloženi. Velenjska zasedba bi po prvotnem programu 18. marca morala v Rdeči dvorani gostiti Magdeburg, 29. marca pa bi nato še gostovala v Nantesu. V skupini C je Magdeburg zbral osem točk, Nantes in Gorenje Velenje po štiri, Ademar Leon pa je brez točk. Novi termini tekem na klubski ravni še niso znani.

Pariz-Nica le še v soboto, moštvo Bahrain-McLaren zapušča dirko

Organizator kolesarske dirke Pariz-Nica je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa in odločitve moštva Bahrain-McLaren, da zapusti Francijo, skrajšal preizkušnjo, ki se bo po novem končala v soboto. Kolesarji kljub številnim odpovedim v svetu športa, ki se bo tako rekoč ustavil za vsaj 14 dni, nadaljujejo dirko Pariz-Nica, ki bo imela etapo manj od predvidenih osmih.

Dirka se bo končala v soboto po etapi od Nice do Valdeblore-La Colmiane. Danes je na sporedu 161,5 kilometra dolga šesta etapa od Sorguesa do Apta. Organizatorji so bili v skrajšanje dirke prisiljeni, potem ko je danes zjutraj nastopanje na dirki odpovedalo moštvo Bahrain-McLaren, za katero v Franciji kolesarita dva Slovenca, in sicer Domen Novakin Jan Tratnik. Iz moštva Bora-Hansgrohe pa so sporočili, da so testirali enega od zaposlenih, ki je kazal znake prehlada, a ni bil pozitiven na novi koronavirus.

Preložen golfski major v Augusti

Pandemija novega koronavirusa je prizadela tudi svet golfa. Organizatorji golfskega kluba Augusta v ZDA so namreč preložili prvi veliki turnir oziroma major sezone. Ta bi moral biti sredi aprila. Zaenkrat še ni informacij o drugih treh majorjih sezone. Turnir PGA Championship je previden sredi maja, US Open junija, The Open pa julija.