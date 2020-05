NZS si lahko oddahne, Janša sporočil: tekmovanja možna od 23. maja

Ob tem je aktualni premier slovenske vlade zapisal, da bodo zveze, v kolikor bodo želela izpeljati tekmovanja, morale upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Nogometna zveza Slovenije si tako po vseh trdih in težkih pogajanjih z vlado vendarle lahko oddahne. Do 25. maja mora NZS namreč evropski krovni nogometni zvezi Uefi sporočiti, kakšen načrt je pripravila za (ne)izvedbo Prve lige. Glede na sprostitev ukrepov, se zdi, da se bo Prva liga nadaljevala in dokončala. Nogometaši so se sicer že vrnili na treninge, ki pa potekajo v manjših skupinah in ob upoštevanju socialne distance.

Predsednik nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović se je odzval z besedami, da je to "veliko olajšanje za nogomet in šport nasploh". Prve tekme NZS načrtuje junija. "Pogovarjali smo se že s klubi, njihova želja je bila, da bi imeli po dolgem premoru treninge pred prvimi tekmami vsaj štiri tedne. Tako da načrtujemo prve tekme v prvem ali drugem tednu junija, 5., 6. ali 10. v tistem mesecu,"je še povedal Mijatović. "Za nogomet v Sloveniji ta odločitev pomeni ogromno v tekmovalnem pomenu, saj bomo na igrišču dobili prvaka in udeležence evropskih tekmovanj. Za NZS samo pa finančno to ne pomeni razbremenitve zaradi dodatnih varnostnih in zdravstvenih zahtev. Te pa so pomembne v tem času epidemije novega koronavirusa in jih bomo v polni meri upoštevali, saj smo med drugim številne predloge dali tudi sami,"je dodal Mijatović. Po njegovem mnenju pa bo zelo pomembno, kako se bodo pri nas razmere urejale naprej, da bi bil tudi šport v polni meri deležen vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu. Prav tako pa bo pomembno mednarodno okolje, tudi delovanje trga prestopov, ter drugih dejavnikov, ki usmerjajo svetovni nogomet.

Velika večina športnih zvez je sicer že med epidemijo novega koronavirusa, ki je bil krivec za popolno zaustavitev športnih tekmovanj, ne le pri nas, temveč tudi po svetu, razglasila konec prvenstev oz. tekmovanj, tako da z izjemno Nogometne zveze Slovenije sprostitev tega ukrepa za večino zvez ne igra bistvene vloge.