Obisk Lakersov zavit v tančico skrivnosti

Jezerniki iz Los Angelesa naj bi v ljubljansko močvirje prišli jutri dopoldan, ena od dvoran, v katerih bi lahko trenirali, je dvorana Stožice.

V zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z večino športnih objektov v prestolnici, obiska ne komentirajo, se pa lahko pohvalijo, da so pri sebi gostili že številne legende.

"Dvorana Stožice je v 16 letih gostila ogromno športnih dogodkov, tudi kulturnih. Pa številna prvenstva so se tu odvila. Eurobasket za moške, Eurobasket za ženske in zdaj pred kratkim Eurobasket za mlade do 20 let, kjer so naši postali evropski prvaki," razlaga Sara Ašanin Gole Močnik.

Stoženska dvorana je danes v svojih običajnih zelenih barvah, ali bi se jim jutri oz. v naslednjih dneh lahko pridružili še rumeni odtenki, pa za zdaj ostaja neznanka.

Med destinacijami, ki bi si jih zvezdniki lahko ogledali, sta Blejsko jezero in tamkajšnje golf igrišče. Izjemnih restavracij in hotelov v prestolnici ne manjka, a podrobnosti, kot se za visok obisk spodobi, za javnost ostajajo uganka.

"To je izredno dobra reklama za Slovenijo, ampak tudi odgovornost, kajti ko ti tako reklamo ponudijo, morajo biti vse storitve na vrhunskem nivoju in nič ne sme iti narobe," pravi Marjan Batagelj, direktor družbe Postojnska jama. Batagelj je v preteklosti gostil že številne pomembne goste, med drugim tudi nekdanjega britanskega premierja Borisa Johnsona, ki je bil s soprogo na medenih tednih.