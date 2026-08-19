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Šport

Obisk Lakersov zavit v tančico skrivnosti

Ljubljana, 19. 08. 2026 21.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Marko Gregorc
LA Lakers

V Slovenijo prihaja najdražja košarkarska ekipa na svetu Los Angeles Lakers z našim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu. Ekipa je pred dnevi dobila nove lastnike, ki so zanjo plačali vrtoglavih 12,5 milijarde dolarjev, kar je skoraj 11 milijard evrov. Kaj bodo zvezdniki iz mesta angelov počeli v Sloveniji, kje bodo spali, jedli, trenirali? Vse je zavito v tančico skrivnosti, gostitelji so namreč morali podpisati pogodbe o nerazkrivanju informacij z visokimi odškodninami.

Jezerniki iz Los Angelesa naj bi v ljubljansko močvirje prišli jutri dopoldan, ena od dvoran, v katerih bi lahko trenirali, je dvorana Stožice.

V zavodu Šport Ljubljana, ki upravlja z večino športnih objektov v prestolnici, obiska ne komentirajo, se pa lahko pohvalijo, da so pri sebi gostili že številne legende.

"Dvorana Stožice je v 16 letih gostila ogromno športnih dogodkov, tudi kulturnih. Pa številna prvenstva so se tu odvila. Eurobasket za moške, Eurobasket za ženske in zdaj pred kratkim Eurobasket za mlade do 20 let, kjer so naši postali evropski prvaki," razlaga Sara Ašanin Gole Močnik.

Stoženska dvorana je danes v svojih običajnih zelenih barvah, ali bi se jim jutri oz. v naslednjih dneh lahko pridružili še rumeni odtenki, pa za zdaj ostaja neznanka.

Med destinacijami, ki bi si jih zvezdniki lahko ogledali, sta Blejsko jezero in tamkajšnje golf igrišče. Izjemnih restavracij in hotelov v prestolnici ne manjka, a podrobnosti, kot se za visok obisk spodobi, za javnost ostajajo uganka.

"To je izredno dobra reklama za Slovenijo, ampak tudi odgovornost, kajti ko ti tako reklamo ponudijo, morajo biti vse storitve na vrhunskem nivoju in nič ne sme iti narobe," pravi Marjan Batagelj, direktor družbe Postojnska jama. Batagelj je v preteklosti gostil že številne pomembne goste, med drugim tudi nekdanjega britanskega premierja Borisa Johnsona, ki je bil s soprogo na medenih tednih.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: Damjan Žibert

"Varnost in zasebnost sta na prvem mestu. Pravzaprav na prvem mestu je varnost, ti ljudje so medijsko prepoznavni in želijo imeti neko diskretnost," dodaja.

Za morebiten trening v Stožicah diskretnosti ne manjka. "Hodnik je dovolj širok in visok tudi za največje zvezde," pove Sara Ašanin Gole Močnik.

Imajo tudi prostorne garderobe s tuši in sanitarijami ter pomožna igrišča in dobro opremljene fitnes dvorane.

Da pa ne bi bilo pretežko zadržati skrivnosti, kje se bodo zvezdniki gibali, poskrbijo tudi tako imenovane pogodbe NDA, pogodbe o nerazkrivanju informacij.

"NDA se začne že takrat, ko te povprašujejo po storitvi, pa sami ne razkrivajo, za koga to povprašujejo. In tam je pomembno, kako ti profesionalno odreagiraš," pojasni Batagelj. Kršitve teh pogodb predvidevajo astronomske odškodnine, za ohranitev zasebnosti najpetičnejših VIP-gostov lahko presežejo tudi milijon evrov.

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