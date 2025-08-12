Svetli način
Šport

Ena tekma, izjemno vzdušje in vrhunski naboj

Videm, 12. 08. 2025 20.56 | Posodobljeno pred 1 uro

Sanja Modrić
Dopust se je za nogometaše Paris Saint Germaina hitro končal, aktualne zmagovalce lige prvakov, ki bodo status najboljše ekipe na stari celini skušali potrditi na superpokalni tekmi v Vidmu. Nasproti jim bo stal zmagovalec lige Evropa, Tottenham. Uvod v novo evropsko sezono si boste lahko ogledali v prenosu na Kanalu A, naša novinarska ekipa je obiskala prizorišče.

Pred manj kot tremi meseci smo v Münchnu pospremili Parižane na evropski prestol, tokrat pa nas v Vidmu čaka nogometni spektakel superpokala. Finale Lige prvakov je eden največjih športnih dogodkov na svetu, kar se občuti že pri primerjavi prizorišč, München, ima miljon in pol prebivalcev, Videm pa okoli 100.000. A kljub temu je vzdušje, dan pred tekmo, izjemno.

Novinarji so prišli z vsega sveta, v neposredni bližini so ekipe iz Argentine, Brazilije in Mehike, skupaj 26 televizijskih ekip, pri čemer Evrope sploh ne štejemo. V primerjavi s finalom Lige prvakov je dogajanje nekoliko bolj sproščeno, a le na videz. Na stadionu Friuli, ki sprejme 25 tisoč gledalcev, hitro naletiš na varnostno črto, kjer se je treba ustaviti.

Tudi tekmovalni naboj je vrhunski. Obe ekipi sta jasno dali vedeti, da bosta storili vse za zmago. Paris Saint-Germain velja za favorita, a v taboru Tottenhama opozarjajo: "Parižani so boljši, a to je ena sama tekma in vse se lahko zgodi."

Kaj se bo zgodilo, bo jasno jutri.

