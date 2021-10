Obramba je rešilna bilka v napadu mlahavega Dallasa

Dallas nas je v torek presenetil z menjavami, ko je priložnost dobilo vseh petnajst igralcev na klopi. Nocoj se je po prvih šestih minutah tekme zdelo, da tudi z vsemi petnajstimi ne bi spravili žoge v obroč. Luka Dončić (25 točk, 5 podaj, 3 skoki, blokada) je prvi koš iz igre za domače dosegel šele po petih minutah igre, Mavericksi so za drugega potrebovali novi dve minut, šele ko je trener Jason Kidd prvo peterko posadil na klop, je domača postava oživela in najprej ustavila razigrane Spurse, nato pa začela zadevati. " Imeli smo počasen začetek, a to se v tej ligi zgodi, klop pa nam je dala močno potrebno energijo, " se Kidd navzven ni zelo razburjal. Dončić je bil tako kot vedno zelo jasen, " slab začetek, res slab, ni bilo energije, vsi smo bili površni, začenši z mano. To se ne sme ponoviti. Bilo je videti obupno. "

Razen Reggieja Bullocka (7 točk, 2 skoka) – ta je zamenjal poškodovanega Kristapsa Porzingisa – je celotna prva peterka končala z globoko negativnim učinkom, kar pomeni, da so bili njihovi tekmeci precej bolj uspešni od njih. Toda klop na čelu z Jalenom Brunsonom (19 točk, 5 podaj, 7 skokov) in tokrat vsestranskim Maxijem Kleberjem (12 točk, 2 podaji, 10 skokov, ukradena žoga, 6 blokad) je " bila odlična, priborili so nam zmago, " jih je pohvalil tudi Dončić. Nemec je bil torišče res dobre obrambe, ki je včasih San Antonio za več minut povsem odrezala od koša. Ko so ga vprašali, ali že pred tekmo ve, da ima posebno energijo, je dejal, da bi rad imel to zmožnost, " ker bi potem to lahko počel vedno znova. "

Kidd, v svojih igralnih dneh eden najboljših obrambnih igralcev, je pred srečanjem skoraj preroško ugotavljal, da jim met ne gre najbolje, zato je "na nek način fino, ker nas obramba rešuje, dokler nam igra v napadu ne steče." Morda je v odmoru ob polčasu razmišljal, da bi v garderobo pretihotapil navijača, ki je zadel met s sredine igrišča za 100.000 dolarjev v eni od kripto valut, in mu nataknil dres Dallasa. Toda imel je boljšo izbiro, Dončić ima zmožnost, da se hitro otrese priokusa slabe igre. V drugem polčasu je nasul osem od svojih enajstih košev, kar je bilo dovolj za zmago, kljub znova nekaj površnosti ob koncu, kar je poskrbelo za živahen zaključek.

Pri San Antoniu je izvrstno igral Dejounte Murray (23 točk, 8 podaj, 10 skokov, ukradena žoga), s klopi mu je na pomoč priskočil Bryn Forbes (15 točk, podaja, 2 skoka) s petimi zadetimi trojkami v sedmih metih. Kot vedno pa je bil največ pozornosti deležen trener Gregg Popovich, ki je po srečanju na igrišču veselo klepetal s slovenskim zvezdnikom. Pred tekmo je dejal, da ima rad njegove čustvene odzive, "včasih je razočaran in potem to preraste v jezo. Včasih se na vso moč krohota in uživa v svojih podajah, ali pa v trojki, ki ti jo je vrgel v obraz. Je izjemno zabaven. Poleg tega, da je neverjeten igralec."

Že pred tekmo pa ga je vprašanje o Slovencu zaneslo v dolgo modrovanje o košarki na območju nekdanje Jugoslavije: "Vedno pomislim, kaj bi bilo, če Jugoslavija ne bi razpadla in bi bili vsi ti fantje v isti ekipi. To je vznemirljivo, Slovenci, Hrvati, Srbi, Hercegovina, vsi.... vedno se spomnim na to, ko vznikne nov igralec iz tega območja in postane odličen. Zdi se, da od tam ne prihajajo povprečni, če pridejo v ligo, so odlični. To me spomni na dneve Vlada Divca, Žarka Paspalja, Tonija Kukoća, Dražena Petrovića in vseh fantov, ki so igrali skupaj... Druga misel je, kako lahko postaneš tako dober v tako mali državi? … Treba jim je priznati, da imajo dobre programe, dobre trenerje."