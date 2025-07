Od nogometnih zelenic do dirkaških stez, zapele pa bodo tudi pesti

S prenosom obračuna na Kanalu A in VOYO začnemo ob 18.50.

Zmaji so na štirih pripravljalnih tekmah vknjižili tri zmage, obračun s kazahstanskim prvakom pa bo prvi resnejši pokazatelj forme varovancev portugalskega stratega Jorgeja Simaa , ki je na klopi Olimpije nasledil Španca Victorja Sancheza .

Po treh zaporednih dirkaških koncih tedna s popolnim izkupičkom je Marc Marquez svojo prednost v skupnem seštevku povečal na 68 točk. Osemkratni svetovni prvak je s konkurenco pometel v domači Aragoniji, Mugellu in Assnu, na vseh prizoriščih je dobil tako sprintersko kot osrednjo preizkušnjo, in kot glavni favorit prihaja tudi na Sachsenring, kjer je na najvišjo stopničko stopil kar enajstkrat. Ga lahko kdo premaga na eni izmed njegovih najljubših stez?

Toprak Razgatlioglu in Nicolo Bulega

Zadnji dirkaški konec tedna v Misanu je minil povsem v znamenju Topraka Razgatliogluja . Dirkač, ki se drugo leto seli v razred motoGP, je pobral vso smetano in slavil na prvi in drugi ter tudi "superpole" dirki. Ob popolnem izkupičku se je Turek vodilnemu v skupnem seštevku Nicoloju Bulegi približal na vsega devet točk. Bo tokrat Italijan lahko bolje pariral aktualnemu svetovnemu prvaku?

Superbike: Razgatlioglu v Italiji do hat-tricka zmag

V glavni borbi večera se bosta spopadla domačin Kaloyan Kolev in Alžirec Mohamed Said Maleem, ki se je aprila lani boril tudi pred slovenskimi navdušenci mešanih borilnih veščin. Sam na ljubljansko Halo Tivoli sicer nima najlepših spominov, saj je takrat moral premoč že v prvi rundi priznati borcu iz Bosne in Hercegovine Erku Junu.

Ali mu bo šlo v Burgasu bolje, boste lahko preverili na VOYO, s prenosom začnemo ob 20.00.