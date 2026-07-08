Odbojka

Imele so 2:0 v nizih in zlato na dosegu roke, nato je nekdo ugasnil luč

Držale so vodstvo z 2:0 v nizih in izenačen izid v tretjem pri 19:19. Slovenke so bile tik pred zmago v rednem delu in pripravljene, da v zlatem setu opravijo še zadnji udarec za ...