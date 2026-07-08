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'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'
Odbojka

'Na evropskem prvenstvu bomo potrdile svojo kakovost'

'Liga narodov je največja možna motivacija za EP'
Odbojka

'Liga narodov je največja možna motivacija za EP'

Možič še naprej v dresu Verone
Odbojka

Možič še naprej v dresu Verone

Slovenske odbojkarice od leta 2027 v elitni Ligi narodov
Odbojka

Slovenske odbojkarice od leta 2027 v elitni Ligi narodov

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid
19-letni biser

Zdaj je tudi uradno: Diomande okrepil Real Madrid

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati
odbojkarice med elito

Sanjski vzpon, ki si ga Slovenke pred nekaj leti ne bi upale napovedati

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo
poraz v armeniji

Kvesić miri navijače: Bili smo dobri, ni razloga za negativo

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?
PSG - Aston Villa

Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča
v sporočilu navijačem

Dončić po daljši rehabilitaciji potrdil vrnitev na košarkarska igrišča

Slovenija ima medaljo, za bron padla Japonska Odbojka

Slovenija ima medaljo, za bron padla Japonska

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Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko Odbojka

Slovenski odbojkarji v polfinalu Lige narodov izgubili s Poljsko

17
Slovenci proti Poljakom za finale Lige narodov Odbojka

Slovenci proti Poljakom za finale Lige narodov

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Slovenke do odmevne zmage v sklopu priprav na EP Odbojka

Slovenke do odmevne zmage v sklopu priprav na EP

0
Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu pomerili s Poljsko Odbojka

Slovenski odbojkarji se bodo v polfinalu pomerili s Poljsko

2
'Turki so odlični, a Slovenija je boljša reprezentanca' Odbojka

'Turki so odlični, a Slovenija je boljša reprezentanca'

2
Slovenci prek Turčije do polfinala Lige narodov Odbojka

Slovenci prek Turčije do polfinala Lige narodov

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'Lovimo svoje sanje. Zavedajoč se, da bo večina stvari odvisnih od nas' Odbojka

'Lovimo svoje sanje. Zavedajoč se, da bo večina stvari odvisnih od nas'

0
Se bo pisala zgodovina? Slovenke niso daleč od odbojkarske elite Odbojka

Se bo pisala zgodovina? Slovenke niso daleč od odbojkarske elite

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Po dveh četrtih mestih Slovenci v Ningbo po tako želeno odličje Odbojka

Po dveh četrtih mestih Slovenci v Ningbo po tako želeno odličje

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Slovenci v izločilne boje kot tretji v Ligi narodov, tam jih čakajo Turki Odbojka

Slovenci v izločilne boje kot tretji v Ligi narodov, tam jih čakajo Turki

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Poker slovenskih zmag v Beogradu, za konec padli še domačini Odbojka

Poker slovenskih zmag v Beogradu, za konec padli še domačini

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Slovenci so jih v Beogradu postavili tri v vrsto: padla še Turčija Odbojka

Slovenci so jih v Beogradu postavili tri v vrsto: padla še Turčija

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'Če Turkom ponudiš prst, ti lahko odtrgajo roko' Odbojka

'Če Turkom ponudiš prst, ti lahko odtrgajo roko'

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Slovenski odbojkarji z osmo zmago utrjujejo položaj pri vrhu Lige narodov Odbojka

Slovenski odbojkarji z osmo zmago utrjujejo položaj pri vrhu Lige narodov

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Imele so 2:0 v nizih in zlato na dosegu roke, nato je nekdo ugasnil luč Odbojka

Imele so 2:0 v nizih in zlato na dosegu roke, nato je nekdo ugasnil luč

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Prvo dejanje Švedinjam, a Slovenke verjamejo, da bodo imele zadnjo besedo Odbojka

Prvo dejanje Švedinjam, a Slovenke verjamejo, da bodo imele zadnjo besedo

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Slovenke premagale same sebe, Švedinje do tesne zmage Odbojka

Slovenke premagale same sebe, Švedinje do tesne zmage

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STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Maribor - Ljubljana, pred uvozom Dramlje v smeri Maribora, zastoj.
Ovire 24ur.com
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