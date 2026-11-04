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Odbojka
Zgodba se razvija

2. niz: ACH Volley v minimalnem zaostanku (22:21)*

Doetinchem, 04. 11. 2026 19.52 pred 5 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko

Odbojkarji ACH Volleyja se s prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij podajajo na (novo) pot k uvrstitvi v skupinski del elitne Lige prvakov. Tekmec pa stari znanec Orion Stars iz Doetinchema, ki so ga Ljubljančani že lani na zadnji, tretji kvalifikacijski stopnički izločili. Neposredni prenos obračuna lahko pravkar spremljate na VOYO.

CEV LP (M): Orion Stars - ACH Volley
CEV LP (M): Orion Stars - ACH Volley
FOTO: VOYO

Kvalifikacije za Ligo prvakov, drugi krog, prva tekma, izid:

Orion Stars Doetinchem - ACH Volley -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)

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KOMENTARJI1

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korcula1
04. 11. 2026 20.37
Ta Ivovič ni nobena okrepitev za ACH
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