2. niz: ACH Volley v minimalnem zaostanku (22:21)*

Kvalifikacije za Ligo prvakov, drugi krog, prva tekma, izid:
Orion Stars Doetinchem - ACH Volley -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)
Odbojkarji ACH Volleyja se s prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij podajajo na (novo) pot k uvrstitvi v skupinski del elitne Lige prvakov. Tekmec pa stari znanec Orion Stars iz Doetinchema, ki so ga Ljubljančani že lani na zadnji, tretji kvalifikacijski stopnički izločili. Neposredni prenos obračuna lahko pravkar spremljate na VOYO.
Orion Stars Doetinchem - ACH Volley -:- (-:-, -:-, -:-, -:-, -:-)
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