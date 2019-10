Urnaut: Če bi vedel, zakaj smo izgubili, bi mi bilo dosti lažje

Gost v studiu je bil tudi komentator tekem na minulem EP Ervin Čurlič. "Bilo je po eni strani lahko, tudi sam se prepustim tem emocijam in čustvom. V takšnem vzdušju je bilo potem seveda užitek delati," je svoje delo v Ljubljani in Parizu opisal Čurlič, ki že lep čas svoje novinarske kariere podrobno spremlja ravno odbojko. "Jasno, da je potrebno vendarle ohraniti malce tistega profesionalizma, ampak takrat, ko je državna reprezentanca, ko igra za kolajne, ko so velike tekme, za Slovenijo, potem se temu prepustim in uživam. Ni vedno enostavno, a letos je bila tako pozitivna zgodba in ta celotna klima, da je bilo res užitek delati, čeprav je bilo na koncu že malce naporno," je dodal Čurlič."Dolgo časa sem že v odbojki, ampak da bo takšno navdušenje, da se bodo tekme odbojkarske reprezentance gledale na trgih, v dvoranah, v mestih, recimo v Kamniku, ne samo tu na Kongresnem trgu, v Novi Gorici ... Tega si še en mesec nazaj človek sploh ni mogel zamišljati."

Kozamernik: Na igrišču je bil nek dodaten igralec "To, kar smo mi naredili v teh 14 dneh, ti nobena medalja, prvo mesto in nobena denarna nagrada ne more povrniti,"je nadaljeval Urnaut. "Da smo spisali takšno zgodbo ... Mi smo imeli pred prvenstvom željo, da napolnimo Stožice. Mi smo Stožice napolnili tako, da če bi bilo petdeset tisoč gledalcev, bi prišli na tekmo proti Poljakom. Da toliko ljudi spremlja odbojko, da toliko ljudi pravi, da dihajo z nami, da živijo z nami, da smo združili celo Slovenijo ... In da so bili z nami kljub porazu, to je nekaj, česar se ne da opisati."

"Neverjetno in vseh teh 14 dni prvenstva je bilo toliko čustev, da je neverjetno. Po tistem porazu včeraj (v nedeljo, op. a.), ko so nas ob dveh zjutraj pričakali na letališču, nam je bilo lažje. Še lažje nam je bilo danes (v ponedeljek, op. a.), ko smo videli vse ljudi, ki so nas podpirali na Kongresnem trgu, ko so nam dali neko dodatno energijo, da lažje pozabimo in se veselimo tega drugega mesta,"je dejal Urnaut.

Navijačem, ki so po vsej Sloveniji, ne samo v Stožicah, držali pesti za naše, je na do zadnjega kotička polnem Kongresnem trgu najlepše vrnil kapetan naših odbojkarjev Tine Urnaut z besedami, nobena medalja ni toliko vredna kot so čustva v družbi navijačev. Urnaut je po končanem sprejemu na Kongresnem trgu z reprezentančnim kolegom Janom Kozamernikom in našim komentatorjem Ervinom Čurličem spregovoril v oddaji 24UR ZVEČER.

Kozamernik je dodal: "Fenomenalno je videti takšno gručo navijačev, da se zbere in nas podpira pri tem, ko smo skupaj v Stožicah naredili res eno lepo zgodbo. Finala nismo odigrali po pričakovanjih, ampak mislim, da je ta medalja vseeno lepa, konec koncev smo jo vseeno osvojili, in videti takšno množico in takšne emocije, ki nam jih dajo oni, je res nekaj neprecenljivega. Na igrišču je bil nek dodaten igralec. Mi smo to čutili, sploh v Stožicah, kjer so gledalci tako blizu igrišča res čutiš to energijo. Energija je kar 'špricala' po dvorani, ta elektrika nas je na nekih krilih nesla do vseh uspehov, ki so nam uspeli v Stožicah. Res fenomenalna publika."

'Če bi vedel, bi mi bilo dosti lažje'

Glede poraza s Srbijo v Parizu (1:3) je Urnaut dejal, da je slovenski vrsti najverjetneje zmanjkalo nekaj "moči in energije", ki je v dvorani Stožice sicer res ni manjkalo, drugače pa je bilo v veliko večji pariški dvorani Bercy, kjer se je podpora sicer številčnih slovenskih privržencev odbojke malce porazgubila.

"Kaj so razlogi za poraz? Če bi vedel, bi mi bilo dosti lažje. Mislim, da smo mi veliko energije potrošili na prejšnjih tekmah,"meni Urnaut. "Igrali smo v četrtfinalu (osmini finala, op. a.) proti vrhunski reprezentanci Bolgarije. Izločili evropskega prvaka, reprezentanco, ki je v zadnjih dveh letih ena najboljših na svetu. Izločili aktualne svetovne prvake in vse to na krilih domačih navijačev. Igrali smo na maksimumu ali preko nekega maksimuma. Vsi smo imeli maksimalno željo, da tudi včeraj odigramo maksimalno, ampak ... Po tistem prvem setu, ki smo ga izvlekli, smo padli v vseh elementih igre in enostavno nismo imeli dovolj moči in energije, da bi prišli na koncu do zmage,"je dodal Urnaut, Kozamernik pa je na to temo povedal:

"Takšna publika ti da veliko energije, veliko ti dajo, a s tem, ko imaš toliko energije od publike, veliko energije tudi porabiš. Vso to energijo, ki smo jo prej dobivali od publike, je v Parizu mogoče ni bilo toliko čutiti. Mogoče nam ni mogla pomagati v tistih težkih momentih, čeprav je bilo veliko gledalcev in veliko slovenskih navijačev ... Mogoče nam je zmanjkal tisti kanček energije, ki bi lahko prevesil tehtnico."

'Prva osnova vsega je, da je nekdo lahko zdrav'

Še lepši del odbojkarske zgodbe je bilo zbiranje denarja za malega Krisaiz Kopra, v katerega so se vključili tudi naši reprezentanti.

"Mi smo lahko zadovoljni in najbolj hvaležni za to, da smo zdravi in da se lahko ukvarjamo s športom in igramo odbojko, da igramo na takšnem nivoju, a prva osnova vsega je, da je nekdo lahko zdrav. Če lahko pomagamo Krisu do zdravja, bomo vsi, cela Slovenija zmagala,"je sklenil Urnaut.