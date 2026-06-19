'37 točk proti Poljakom? Dobil sem 70 podaj, to pove vse'

Tekme drugega turnirja Lige narodov (24. 6.-28. 6.), ki jih bodo gostile ljubljanske Stožice, si boste lahko ogledali v neposrednih prenosih na Kanalu A in VOYO!

Zdaj že nekdanji član francoskega Toursa, s katerim je sredi minule sezone v okviru elitne Lige prvakov med drugim gostoval tudi v ljubljanskem Tivoliju, uvodoma pravi, da nima težav s prehodi s klubske na reprezentančno sezono. "Čeprav na klubski ravni nismo dosegli vsega, kar smo si začrtali pred sezono, sem s prihodom v reprezentančni tabor svoje misli povsem usmeril v tovrstne obveznosti. Res je, da kakšen dan ali dva po prihodu domov še razmišljaš o klubskih zadevah, a si obveznosti tako hitro sledijo druga za drugo, da niti nimam toliko časa za razmišljanje o izgubljenih priložnostih," smeje pove izvrstni Nik Mujanović, eden vidnejših posameznikov v slovenski vrsti po odigranih štirih tekmah letošnje izvedbe Lige narodov.

Nik vidno uživa v reprezentanci, zato ga tudi ne moti, ko mu selektor Fabio Soli ukaže, naj (občasno) zaigra na položaju sprejemalca. "Najbolje se sicer počutim na položaju korektorja, ampak če me selektor v danem trenutku bolj potrebuje na položaju sprejemalca, bom to brez težav sprejel. Včasih pač nastopi trenutek, ko se moraš prilagoditi in storiti vse, da pomagaš ekipi na najboljši mogoči način," trezno razmišlja Mujanović. Mujanovićeva zunajserijska predstava proti Poljski na turnirju na Kitajskem, na kateri je dosegel neverjetnih 37 točk, še vedno odmeva v svetovnih odbojkarskih krogih. "Soigralci so mi čestitali takoj po tekmi, ampak število točk na tej tekmi je posledica podatka, da sem prejel neverjetnih 70 podaj. Zmaga nad Poljaki je bila plod ekipnega dela. Vse tri tekme, ki smo jih zmagali na Kitajskem, smo odigrali na visoki ravni. Žal nam je sicer za poraz proti Japonski, ki je že tradicionalno neugoden tekmec za nas," je Nik na kratko povzel dogajanje na prvih štirih tekmah, od katerih so Slovenci dobili tri.

Nik Mujanović naravnost blesti v slovenskem reprezentančnem dresu. FOTO: Profimedia

Slovenski odbojkarji bodo med 24. in 28. junijem v ljubljanskih Stožicah v okviru drugega turnirja gostili odbojkarske velesile Italijo, Bolgarijo, Brazilijo in Kanado. Mujanović se že veseli novih zahtevnih izzivov. "V Stožicah nas čakajo še za odtenek težji tekmeci kot pred dnevi na Kitajskem. Italija, Brazilija, Kanada in Bolgarija so vrhunske reprezentance, ki so nam v preteklosti povzročale kar precej preglavic. Ampak že dejstvo, da se lahko zadnjih nekaj let enakovredno kosamo s takšnimi tekmicami, je samo po sebi izjemen dosežek za slovensko odbojko," je zaključil novopečeni član italijanske Modene.