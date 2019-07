48 dni pred odbojkarskim EP: Največ zanimanja za vstopnice kažejo Finci

Točno 48 dni pred začetkom evropskega prvenstva v odbojki za moške, ki bo od 12. do 26. septembra potekalo tudi v Ljubljani, se je začela prodaja vstopnic za izločilne boje. Ljubljanske Stožice bodo poleg tekem skupine C, v kateri bodo ob Sloveniji nastopale še Belorusija, Finska, Rusija, Severna Makedonija in Turčija, med 21. in 26. septembrom gostile tudi dve tekmi osmine finala, eno tekmo četrtfinala in en polfinalni obračun.

Slovenci bodo imeli v Stožicah gotovo bučno navijaško podporo. FOTO: Damjan Žibert Za skupinski del tekmovanja je prodanih že preko 7.000 vstopnic, največje zanimanje pa seveda vlada za tekmo med Slovenijo in aktualnimi evropskimi prvaki ter zmagovalci Lige narodov, Rusi. Na Odbojkarski zvezi Slovenije so s prodajo kart zadovoljni, želijo pa si še več podpornikov domače reprezentance. "Prvenstvo se nezadržno približuje, s tem pa narašča tudi zanimanje za vstopnice. Največ povpraševanja je za enkrat iz tujine, predvsem finskih navijačev, ki so v veliki meri že zakupili razpoložljive vstopnice. Slovenski odbojkarji so si z dobrimi prestavami in nazadnje z uvrstitvijo v elitno Ligo narodov prav gotovo pridobili veliko število domačih navijačev, ki jih seveda pričakujemo v polnem številu. Z današnjim dnem tudi pričenjamo s prodajo vstopnic za izločilne boje, ki vedno predstavljajo vrhunec tovrstnih prvenstev. Prepričani smo, da bodo Stožice spet priča velikemu dogodku, saj ob vrhunski odbojki pripravljamo tudi bogat spremljevalni program, kot tudi gostinsko ponudbo za vse obiskovalce," je začetek prodaje finalnega svežnja vstopnic pospremil generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Gregor Humerca.