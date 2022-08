Čebulj: Lahko smo pozitivni, moramo gledati naprej

"Mislim, da je v četrtem nizu po 'challengu', ki smo ga izgubili, padla koncentracija. Mislili smo, da je tekma končana, a so se Francozi vrnili. Lahko smo zadovoljni, igrali smo z eno najboljših reprezentanc na svetu trenutno. Pokazati tako igro proti takšni reprezentanci ni zanemarljivo. Lahko smo pozitivni. Moramo gledati naprej," je vtise po napetem boju s Francozi strnil Klemen Čebulj.

Gregor Ropret je razloge za nesrečen poraz iskal v četrtem nizu: "Predvsem bi se obrnil na četrti niz, ki smo ga res odigrali fantastično do končnice. Bili smo ves čas izenačeni. Potem pa sta ena ali dve žogi odločili. V petem nizu nas je malo zmanjkalo. Malo smo se iztrošili in oni so ga suvereno pripeljali do konca."

Oba sta se strinjala, da je v Stožicah vladalo naravnost imenitno vzdušje. "Neverjetno, takih navijačev ni nikjer na svetu. Nikoli si nismo predstavljali, da bomo igrali pred tako publiko. Res nas ponesejo, da na trenutke igramo bolje, kot znamo. Nadejam se, da nas bodo še kdaj podprli v takem številu," je bil za bučno podporo hvaležen Ropret.