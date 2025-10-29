Svetli način
Odbojka

'Če izboljšamo servis in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali priti do uspeha'

Ljubljana, 29. 10. 2025 08.05 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J. , M.F.
Odbojkarji ACH Volleyja bodo v četrtek v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov na povratni tekmi v Tivoliju proti nizozemskem Orionu Stars branili prednost s prve tekme, ki so jo dobili s 3:1. Prednosti se zavedajo, a menijo, da naloga še zdaleč ne bo lahka in da bodo morali prikazati boljšo igro, kot so jo v Doetichemu prejšnji teden. Prenos na Kanalu A in VOYO od 17.50.

CEV LP (M): ACH Volley - Orion Stars
CEV LP (M): ACH Volley - Orion Stars FOTO: VOYO

Sproščenost bo v četrtek zvečer velikega pomena, trdi trener ACH Volleyja Igor Kolaković. Na prvi tekmi je bil le delno zadovoljen s predstavo svojega moštva, predvsem se je pritoževal nad servisi. "Z začetnimi udarci smo naredili kar 23 napak, se pravi, z njimi smo tekmecu poklonili skoraj cel niz. Če to izboljšamo in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali priti do uspeha. Pred prvo tekmo smo imeli nekaj zdravstvenih težav, Janez Kržič in Tonček Štern zaradi bolečin nekaj časa pred tekmo nista trenirala, Alen Pajenk je imel težave z zobom in je tudi na tekmi igral s pomočjo močnih tablet. Zdaj teh težav ni, verjamem, da se bo to poznalo tudi na igrišču," pred pomembno tekmo pravi črnogorski strateg na klopi oranžnih zmajev.

Igor Kolaković
Igor Kolaković FOTO: Luka Kotnik

Nekdanji selektor Srbije in Irana, ki je prepričan, da so lahko tudi Nizozemci lahko precej boljši kot na prvi tekmi, predvsem pričakuje boljšega Wouterja ter Maata, je pohvalil zdravstveno stanje svoje ekipe, malce pa je potarnal nad pogoji za trening, ki jih ima v zadnjem času ljubljanska ekipa. 

Preberi še Cilj? Zavedati se, da smo na isti ladji!

"Dvorana Tivoli je zasedena, tako da smo se morali preseliti v malo dvorano Stožic. Tako je bil naš najboljši trening sobotna tekma v Kanalu. Alpacem nam je res nudil odličen odpor, pokazal zelo dobro odbojko, tekma pa je koristila tudi nam," je prve prvenstvene tekmece, ki so ljubljanski klub potisnili vse do petega niza, a na koncu vendarle klonili, pohvalil Kolaković.

odbojka ach kolaković
