'Če izboljšamo servis in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali priti do uspeha'

Sproščenost bo v četrtek zvečer velikega pomena, trdi trener ACH Volleyja Igor Kolaković. Na prvi tekmi je bil le delno zadovoljen s predstavo svojega moštva, predvsem se je pritoževal nad servisi. "Z začetnimi udarci smo naredili kar 23 napak, se pravi, z njimi smo tekmecu poklonili skoraj cel niz. Če to izboljšamo in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali priti do uspeha. Pred prvo tekmo smo imeli nekaj zdravstvenih težav, Janez Kržič in Tonček Štern zaradi bolečin nekaj časa pred tekmo nista trenirala, Alen Pajenk je imel težave z zobom in je tudi na tekmi igral s pomočjo močnih tablet. Zdaj teh težav ni, verjamem, da se bo to poznalo tudi na igrišču," pred pomembno tekmo pravi črnogorski strateg na klopi oranžnih zmajev.
Nekdanji selektor Srbije in Irana, ki je prepričan, da so lahko tudi Nizozemci lahko precej boljši kot na prvi tekmi, predvsem pričakuje boljšega Wouterja ter Maata, je pohvalil zdravstveno stanje svoje ekipe, malce pa je potarnal nad pogoji za trening, ki jih ima v zadnjem času ljubljanska ekipa.
"Dvorana Tivoli je zasedena, tako da smo se morali preseliti v malo dvorano Stožic. Tako je bil naš najboljši trening sobotna tekma v Kanalu. Alpacem nam je res nudil odličen odpor, pokazal zelo dobro odbojko, tekma pa je koristila tudi nam," je prve prvenstvene tekmece, ki so ljubljanski klub potisnili vse do petega niza, a na koncu vendarle klonili, pohvalil Kolaković.
