'Če izboljšamo servis in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali priti do uspeha'

Sproščenost bo v četrtek zvečer velikega pomena, trdi trener ACH Volleyja Igor Kolaković. Na prvi tekmi je bil le delno zadovoljen s predstavo svojega moštva, predvsem se je pritoževal nad servisi. "Z začetnimi udarci smo naredili kar 23 napak, se pravi, z njimi smo tekmecu poklonili skoraj cel niz. Če to izboljšamo in če ponovimo igro v drugih elementih, bi morali priti do uspeha. Pred prvo tekmo smo imeli nekaj zdravstvenih težav, Janez Kržič in Tonček Štern zaradi bolečin nekaj časa pred tekmo nista trenirala, Alen Pajenk je imel težave z zobom in je tudi na tekmi igral s pomočjo močnih tablet. Zdaj teh težav ni, verjamem, da se bo to poznalo tudi na igrišču," pred pomembno tekmo pravi črnogorski strateg na klopi oranžnih zmajev.