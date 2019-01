Odbojkarska Liga prvakov: oranžni zmaji pričakovano brez uspeha v Rusiji

Slovenski prvaki v dvorani Dinama iz Moskve, ki bo med vikendom gostil Zenit, zato se je slednji odločil, da z Ljubljančani odigra kar v ruski prestolnici, niso igrali slabo, pokazali so precej boljšo igro, kot jo kažejo v prvenstvu in srednjeevropski ligi, a je bilo to premalo za bogato rusko ekipo s številnimi zvezdniki svetovne odbojke. Ti so na začetku nizov tekmecem še dovolili dihati, ko pa je bilo treba, so s servisi in blokom naredili razliko, ki je zadostovala za uspeh. Varovanci Andreja Urnauta so za razliko od prejšnjih tekem začeli dobro, bili zvenečim tekmecem povsem enakovredni. Z asom Andrije Vilimanovića so pri izidu 15:16 zadnjič vodili, nato pa je bila za njih usodna serija odličnih servisov Sergej Atipkina. To je začel z asom, nato pa mu je precej pomagal tudi blok, Rusi so dosegli šest zaporednih točk, povedli z 21:16. Napaka Petra Dirlićaza šest točk razlike je dokončno razblinila upanje gostov, Zenit je niz dobil s 25:19.