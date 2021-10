V derbiju neporaženih ACH boljši od Maribora

Igralci ACH so imeli odličen sprejem, v napadu pa je blestel Šket, z 20 točkami je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme. V statistiko je vpisal tudi tri ase in dva bloka. Oranžni zmaji so tudi zaustavili najnevarnejšega gostujočega napadalca Ahmeda Ihbajrija , pri njegovih napadih so ga štirikrat blokirali. Libijec je dosegel le deset točk, v mariborski vrsti je bil s 17 najučinkovitejši Madžar Roland Gergye .

Izgubljeni niz je prvake povsem potrl, Ljubljančani pa so dobili dodatno moč. V preostalih dveh nizih so bili za razred boljši tekmec in gladko prišli do zmage.

Gostitelji so tekmo, ki je sicer pokazala, da ekipi še nista na ravni, kot bi si želela njuna trenerja, dobro začeli. Prvi niz so dokaj gladko dobili, zelo dobro so se držali tudi v drugem nizu, katerega končnica se je izkazala kot odločilno za končni razplet. Mariborčani, ki so pred njo še vodili z 21:20, so v njej najprej ubranili dve zaključni žogi, tretje pa ne več, še lani njihov soigralec Alen Šket je niz zaključil z asom.

V preostalih tekmah 10. kroga so se zmage veselili Calcit, Panvita Pomgrad in Črnuče. Kamničani so z zanesljivo zmago proti Salonitu dokazali, da ne bi smeli imeti težav z branjenjem tretjega mesta. Čeprav so grdo izgubili drugi niz, so preostale brez težav dobili, največ zaslug za to pa imajo Danilo Pavlović, z 20 točkami najučinkovitejši igralec tekme, Jan Klobučar, ki je bil zanesljiv v napadalnih akcijah, in finski bloker Tomi Siirilä, slednji se je izkazal s šestimi bloki.

Panvita Pomgrad je zmagala v Kranju, tekma je bila zelo podobna mariborskemu derbiju. Hiša na kolesih Triglav je dobil prvi niz, v drugem po zaostanku izenačil na 24:24, a nato izgubil naslednji dve točki ter niz. V tretjem je nato popustil in Prekmurcem, pri katerih je blestel kanadski korektor Connor McConnell, k zmagi je prispeval 27 točk, ni bil več nevaren. Kranjčanom ni pomagalo kar sedem blokov Uroša Tučna, v napadu so prikazali premalo.

Črnuče so prišle do druge zmage, s 3:1 so ugnale Krko, ki tako na zadnjem mestu še naprej nima niti ene zmage. Tokrat je dobila prvi niz, v preostalih treh pa ni imela možnosti.

* Izidi, 5. krog:

Hiša na kolesih Triglav - Panvita Pomgrad 1:3 (19, -24, -18, -18)

Črnuče - Krka 3:1 (-20, 22, 24, 15)

Calcit Volley - Salonit Anhovo 3:1 (19, -16, 14, 20)

Merkur Maribor - ACH Volley 1:3 (21, -24, -15, -17)