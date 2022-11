ACH v derbiju kroga brez težav prek Panvite do nove prvenstvene zmage

S 3:0 so zmagali tudi drugouvrščeni igralci Calcita Volleyja, a so imeli na gostovanju pri letos neprepričljivem Salonitu več dela, kot je marsikdo pričakoval. Nizi so se odločali v končnici, v prvem nizu so bili Kanalci "živi" vse do izida 19:20, v drugem, v katerem so sicer že zaostajali za šest točk in je dolgo kazalo, da ga bodo gladko izgubili, pa še dlje. Ob koncu so se nekajkrat približali na točko zaostanka, ubranili tudi zaključno žogo, imeli tudi priložnost, da pri drugi izenačijo, vendar je Slobodan Bojić storil napako v napadu.

Ljubljančani niso ponovili napake z zadnjega gostovanja v domači ligi, ko v tekmo v Kranju niso vstopili s pravšnjim pristopom, za kar so bili kaznovani z izgubo točke, čeprav tudi tokrat niso igrali v najmočnejši zasedbi. Počitek sta si prislužila Filip Šestan in Danijel Koncilja . Z dobrimi servisi in blokom so sredi niza že vodili s 16:11, niz pa mirno pripeljali do konca. Podobno sta se odvijala tudi druga dva niza, gosti so takoj prišli v vodstvo, domačim pa niti enkrat na tekmi ponudili možnosti, da bi lahko razmišljali o presenečenju.

V ženski konkurenci brez presenečenj

Vodilna trojka ženskega državnega odbojkarskega prvenstva, ki jo sestavljajo Calcit Volley, Nova KBM Branik in GEN-I Volley, v sedmem krogu ni imela težkega dela, da je vknjižila nove zmage in zadržala svoje položaje na lestvici.

Vse tri ekipe so zmagale s 3:0, vodilne Kamničanke, ki so lahko v Hočah pred odločilnim krogom kvalifikacij lige prvakov spočile nekatere igralke – na igrišče nista stopili Lucy Charuk in Anđelka Radišković, zelo malo je igrala Maša Pucelj proti Formisu, Mariborčanke doma proti Ankaranu, Novogoričanke pa v svoji dvorani proti zadnjeuvrščenemu Krimu. Kamničanke so zanesljivo dobile prva dva niza, v tretjem pa so večji del zaostajale. Domače so imele tudi zaključno žogo za znižanje na 1:2, a je niso izkoristile. To je kaznovala Pucljeva, za zadnjo točko na tekmi je poskrbela z asom.

Podobno predstavo kot Kamničanke so pokazale bankirke iz Maribora, ki so gostile izkušeno ekipo Ankarana. Prva dva niza so tako kot Kamničanke v Hočah dobile zanesljivo, v tretjem pa so dolgo časa zaostajale. Primorke so zadnjič vodile s 17:16, na 21. točki sta bili ekipi izenačeni, nato pa je najboljša posameznica tekme Lorena Lorber Fijok, na koncu je v statistiko vpisala 18 točk, vendarle poskrbela, da se tekma ni podaljšala.

Novogoričanke so se v rezultatskem smislu mučile le v prvem nizu. A tudi v njem so si že na začetku priigrale visoko prednost, vodile tudi že z 20:10, nato pa popustile in dovolile, da se jim Ljubljančanke približajo. Po izidu 22:19 pa so bile gostiteljice, pri katerih so priložnost za igro dobile vse igralke, vseeno dovolj zbrane, da so povedle z 1:0. V nadaljevanju pa si novega padca niso dopustile.

V obračunu spodnjega dela lestvice so si "mirnejše spanje" zagotovile odbojkarice ATK Grosupljega, ki so s 3:1 zmagale v Šempetru v Savinjski dolini. Največ zaslug za to imajo njihovi servisi, dosegle so kar 17 asov, Zala Krašovec 6, Asja Šen, z 28 točkami najučinkovitejša igralka tekme, pa pet.