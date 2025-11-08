ACH in Dinamo? Govorimo o dveh različnih svetovih!

Odbojkarji ACH Volleyja so v uspešni klubski zgodovini osvojili 21 naslovov državnega prvaka, a le eno evropsko lovoriko. Pokal Top Teams, bilo je v sezoni 2006/07. Pomemben člen takrat še blejske zasedbe je bil Sebastijan Škorc, danes trener Maribora, ki verjame, da bodo slovenski prvaki preskočili naslednjo evropsko oviro na poti do Lige prvakov.

Odbojkarji Dinama iz Bukarešte v sredo prihajajo v Ljubljano, v većernem terminu bodo najverjetneje opravili uvodni trening, dan kasneje zjutraj še aktivacijo, da bi kar najbolje pripravljeni dokončali, v romunski prestolnici začeto delo. Zmaga nad ACH Volleyjem v dvorani Polivalenta (3:1), jim na široko odpira vrata zadnjega kroga kvalifikacij odbojkarske Lige prvakov. A tisti, ki so zasedbo Bogdana Tanaseja videli na delu, nato pa še njihovo tekmo proti Ljubljančanom, situacije ne vidijo, kot pretirano zahtevne.

Janž Janez Kržič se je kalil v Mariboru, da bi danes lahko igral pomembno vlogo v vrstah ACH Volleyja. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Dinamo se je septembra mudil v Sloveniji, na pripravah v Mariboru, ko so domovali v hotelu Mitje Koželja, v tradicionalnem pribežališču številnih evropskih klubov, nato pa odigrali nekaj prijateljskih tekem. Z Dobom, Mursko Soboto, gostovali v Kamniku. "Kolikor se spomnim so bili v Sloveniji brez reprezentančnega sprejemalca in organizatorja igre, ki je z Nemčijo nastopal na svetovnem prvenstvu," je pogovor za 24ur.com začel Sebastijan Škorc, ki z mariborskim I-Ventom iz leta v leto dela čudeže in dobro pozna zasedbo ACH-ja. V prvi vrsti je s posamezniki še skupaj igral za takrat še blejski klub – eden takšnih je bil denimo Tine Urnaut - , kasneje z mnogimi sodeloval kot pomočnik selektorja slovenske reprezentance, posameznikom je pomagal ujeti raven, potrebno za igranje najmočnejših tekmovanj, kot je denimo Liga prvakov (Janž Janez Kržič, Nejc Najdič ...).

Dinamo in primerjava z ACH

Škorc je realen, Dinamo in ACH nista primerljiva. Ne glede na vložek vodstva kluba, ki ga poganja romunsko ministrstvo za notranje zadeve oz. kot se je slikovito izrazil predstavnik romunskega kluba: "Mi vsi smo zaposleni na policiji." Vendarle so igralci formata Alen Pajenk, Tonček Štern, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Jani Kovačič, posamezniki, ki sodijo na drugo kakovostno raven, kot najboljši posamezniki Dinama. Iskreno, dejal bi, da je Dinamo bliže naši kakovostni ravni, kot pa ACH. Moramo se zavedati o kakšnih igralcih govorimo pri ACH Volleyju, dodaja priljubljeni Škoro in dodaja: "Dinamo je prvo tekmo odigral izjemno, predstava, ki jo bo težko ponoviti v Ljubljani. Romunski klub in slovenski prvak? Dva različna svetova. Je pa dejstvo, da je to potrebno pokazati na igrišču, da je potrebno zmagati s 3:0 oz. 3:1 in biti boljši še v zlatem nizu. Nekaj kar ni najbolj enostavno."