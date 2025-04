ACH znova državni prvak, Kanal na tretji tekmi nudil dostojen odpor

Za ACH Volley je to 21. naslov prvaka in četrti zapovrstjo. To je tudi njihova tretja lovorika v sezoni, pred tem so osvojili slovenski pokal in srednjeevropsko ligo. Ljubljančani so prvaki postali brez izgubljene točke, v končnici so izgubili dva niza, v finalu danes prvega.

Kanalci so v finalu igrali prvič po 15 letih, na svoj šesti naslov pa čakajo od leta 1999. Čeprav jim pred tretjo finalno tekmo praktično nihče ni pripisoval možnosti, v Tivoli niso prišli z belo zastavo, če ne drugega, so hoteli vsaj drago prodati svojo kožo. In to jim je tudi uspelo.

Začeli so nekoliko nesproščeno, domači so povedli s 3:0, sredi niza vodili tudi s 17:13, a borbeni tekmeci se niso dali. Z borbeno igro v obrambi so z delnim izidom 7:2 prišli do vodstva, ki so ga na koncu oplemenitili z dobljenim nizom.

ACH je sicer še povedel s 23:22, toda Aleksandar Stojanovič je izid izenačil, Amir Golzadeh je storil napako, po odmoru, ki ga je zahteval domači trener Matjaž Hafner, pa je niz končal Andrej Ristić.