ACH: Letos bo motiv še večji, želimo vrniti naslov

Zato so prevetrili ekipo in tudi zamenjali trenerja – Matijo Pleška bo nasledil Hrvat Mladen Kašić."Naš cilj so vedno domača naslova, zmaga v srednjeevropski ligi in dobri nastopi v Evropi. Lani ciljev nismo izpolnili, a tega nismo ocenili kot katastrofo. Resda po dolgih letih ne bomo igrali Lige prvakov, toda z igranjem v Pokalu challenge se odpirajo drugačne priložnosti za dokazovanje. Po koncu lanske sezone smo se takoj zganili, naredili analize ter se lotili prenove ekipe in strokovnega štaba. V okviru proračuna, visokega okrog milijon evrov, smo sestavili ekipo, verjamem, da sta športni direktor Aleš Jerala in trener izbrala igralce, ki bodo cilje izpolnili," je za uvod v novinarsko konferenco poskrbel predsednik kluba Rasto Oderlap.

"Ekipo smo sestavljali skupaj z novim trenerjem. Ta je bil prisoten že konec lanske sezone, tako da si je lahko ogledal lanski finalni turnir pokala. Dolgo časa sva si izmenjavala informacije in na koncu nam je uspelo pripeljati igralce, ki si jih je želel in ki so bili na našem seznamu. Še posebej sem vesel, da sta se v klub vrnila reprezentanta Jani Kovačič in Alen Šket. Mislim, da imamo dobro ekipo, kombinacijo mladih in izkušenih igralcev, ki bo sposobna izpolniti cilje. Prioriteta bo zagotovo vrnitev državnega naslova," je dejal direktor Jerala.