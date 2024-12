ACH po petih nizih izgubil tudi tretjo tekmo Lige prvakov

Ljubljančani, ki so pokazali veliko nihanj, predvsem pa so slabo začenjali nize, so v izenačeni tekmi vodili z 2:1, nato pa izgubili tesen četrti niz, kar jim je povsem spodrezalo krila.

Z izgubljenima točkama so najbrž izgubili realne možnosti za napredovanje v izločilne boje, s točko so zdaj na zadnjem mestu v skupini A, čakata pa ga še dve gostovanji in domača tekma proti Recycling Berlinu.

Naslednjo tekmo bodo oranžni zmaji igrali 17. decembra, ko bodo gostovali pri vodilni ekipi skupine, Projektu Varšavi, ta je doslej dobil vse tri tekme.