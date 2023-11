ACH pogumno, a preslabo za italijanski Trentino

Slovenski prvaki so v Italijo odpotovali z namenom, da izrazitim favoritom čim dražje prodajo svojo kožo in nudijo dostojen odpor. To jim je v veliki meri uspelo, z zelo dobro predstavo v drugem nizu so italijansko ekipo, ki je igrala brez slovenskega reprezentanta Jana Kozamernika in italijanskega reprezentanta Danieleja Lavie , prisilili, da v nadaljevanju zaigra sila resno in zavzeto.

Sam začetek ni kazal, da bodo Ljubljančani na koncu tako blizu presenečenja. Hitro so zaostali z 1:5, po dobrih servisih Nikole Gjorgieva so sicer ekspresno prišli do izenačenja, a v nadaljevanju so postopoma spet začeli zaostajati, na koncu pa v nizu osvojili vsega 15 točk.

Tudi, ko je to storila, pa jo je slovenski prvak namučil, v četrtem nizu, v katerem bi si lahko priboril nenadejano točko, je bil v igri za presenečenje vse do konca. Najbrž mu je za ugodnejši rezultat manjkal kakšen blok.

V prvem nizu so imeli težave s sprejemom, v drugem pa so tega popravili, za nameček pa še začeli bolje servirati, tako da so probleme s sprejemom pustili na strani igrišča, na kateri so tekmo začeli. Mladi Klemen Šen je bil zaslužen za serijo petih zaporednih točk in vodstvo 19:13, ki ga do konca niza niso izpustili iz rok.

Italijani so po izidu 1:1 reči spet prevzeli v svoje roke. Dokaj gladko so dobili tretji niz in videti je bilo, da so vendarle strli odpor oranžnih zmajev. A ti se niso dali, čeprav so v četrtem nizu po povsem izenačenem začetku že nekajkrat zaostali za tri točke, toda tekmeca vedno ujeli. Na koncu se je to zgodilo po zaostanku 20:23, ko se je z dvema servisoma izkazal Matic Videčnik. ACH je tudi ubranil prvo zaključno žogo, druge pa ne, tako da so vse točke ostale v Trentu.