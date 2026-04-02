Piacenza v Tivoliju razblinila sanje ACH Volleyja

ACH Volley - Piacenza Luka Kotnik

Po izenačenem začetku tekme so po seriji odličnih servisov Luke Marovta Ljubljančani povedli s 5:3, Tonček Štern pa je prednost domačih dvakrat povišal tudi na tri točke. Vodstva so se nato oklepali do polovice prvega niza, a so jim bili Italijani vseskozi za petami in po izidu 12:12 tudi povedli.

Tehtnica se je nato nagnila na stran Italijanov, ki so se hitro znašli tri točke spredaj (13:16), ob koncu niza pa prednost povišali na šest točk (18:24). Prvo zaključno žogo so odbojkarji ACH Volleyja ubranili, drugo pa Piacenzi podarili kar sami, servis Tončka Šterna je končal za črto in gostje so prvi niz dobili s 25:19.

Tudi drugi niz se je začel izenačeno, ACH je bil prvi, ki si uspel priigrati več kot točko prednosti (6:4). Italijani so vseskozi držali stik, ekipi sta se tudi večkrat izmenjali v minimalnem vodstvu, nato pa so Ljubljančani ponovno nekoliko bolj udobno povedli ob rezultatu 12:10. Toda gostje so po treh zaporednih točkah Piacenze povedli s 16:15. ACH je sprva uspel izenačiti na 16, vendar nato ni več uspel slediti tempu Italijanov, ki vodstva niso več izpustili iz rok. Tudi tokrat so prvo zaključno žogo Italijani zapravili, druge pa ne in se ob rezultatu 25:22 veselili zmage v drugem nizu.

V tretjem nizu so dominirali Ljubljančani. Že takoj na začetku so pred domačimi navijači povedli s 3:0 in spredaj ostali vse do konca niza. Marovt je zaključil za 8:4, po dotiku mreže s strani gostov pa so domači povedli za 10:4. Še naprej so igrali zanesljivo in ob koncu niza vodstvo povišali na deset točk (21:11). Jasno je bilo, da se Italijani ne morejo več pobrati, Ljubljančani pa so izkoristili že prvo zaključno žogo in tretji niz dobili s 25:13.

V začetku četrtega niza je Piacenza znova pokazala svojo moč in hitro povedla in prednost ohranjala skozi celoten niz. Ljubljančani so se jim sicer vztrajno približevali in z izenačenjem na 10:10 nakazali, da se še ne mislijo predati. Gostje so zmogli odgovoriti, po nekaj izenačenih točkah so povedli s 15:12, kasneje pa 22:18. ACH Volley je dlje časa neuspešno lovil izenačenje in v zaključku niza se je Italijanom po dobrih servisih Alena Pajenka dvakrat približal na zgolj točko razlike (21:22 in 22:23). Bližje pa oranžnim zmajem ni uspelo priti, gostje so ostali zbrani in najprej zanesljivo vknjižili še 24. točko, nato pa izkoristili prvo zaključno žogo za zmago na tekmi in s 25:22 dobili še svoj tretji niz.

Sanje ACH Volleyja so se tako v Tivoliju razblinile, Piacenza pa si je priigrala nastop v finalu pokala CEV, v katerem se bo pomerila z nemškim SVG Lüneburg.