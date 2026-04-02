Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Odbojka

Piacenza v Tivoliju razblinila sanje ACH Volleyja

Ljubljana, 02. 04. 2026 06.00 pred 26 dnevi 3 min branja 15

Avtor:
Ž.Ž.
ACH Volley - Piacenza

Povratna polfinalna tekma pokala CEV se ni končala po željah odbojkarjev ACH Volleyja. Piacenza, ki je bila že doma boljša s 3:2, je bila tudi v Tivoliju boljši nasprotnik in slavila s 3:1. Italijani so zanesljivo dobili prvi in drugi niz, v tretjem so nato Ljubljančani znova obudili upanje na uvrstitev v finale evropskega tekmovanja, v četrtem pa bili prekratki, da bi lahko ogrozili napredovanje Piacenze.

Po izenačenem začetku tekme so po seriji odličnih servisov Luke Marovta Ljubljančani povedli s 5:3, Tonček Štern pa je prednost domačih dvakrat povišal tudi na tri točke. Vodstva so se nato oklepali do polovice prvega niza, a so jim bili Italijani vseskozi za petami in po izidu 12:12 tudi povedli.

Tehtnica se je nato nagnila na stran Italijanov, ki so se hitro znašli tri točke spredaj (13:16), ob koncu niza pa prednost povišali na šest točk (18:24). Prvo zaključno žogo so odbojkarji ACH Volleyja ubranili, drugo pa Piacenzi podarili kar sami, servis Tončka Šterna je končal za črto in gostje so prvi niz dobili s 25:19.

Tudi drugi niz se je začel izenačeno, ACH je bil prvi, ki si uspel priigrati več kot točko prednosti (6:4). Italijani so vseskozi držali stik, ekipi sta se tudi večkrat izmenjali v minimalnem vodstvu, nato pa so Ljubljančani ponovno nekoliko bolj udobno povedli ob rezultatu 12:10. Toda gostje so po treh zaporednih točkah Piacenze povedli s 16:15.

ACH je sprva uspel izenačiti na 16, vendar nato ni več uspel slediti tempu Italijanov, ki vodstva niso več izpustili iz rok. Tudi tokrat so prvo zaključno žogo Italijani zapravili, druge pa ne in se ob rezultatu 25:22 veselili zmage v drugem nizu.

V tretjem nizu so dominirali Ljubljančani. Že takoj na začetku so pred domačimi navijači povedli s 3:0 in spredaj ostali vse do konca niza. Marovt je zaključil za 8:4, po dotiku mreže s strani gostov pa so domači povedli za 10:4. Še naprej so igrali zanesljivo in ob koncu niza vodstvo povišali na deset točk (21:11). Jasno je bilo, da se Italijani ne morejo več pobrati, Ljubljančani pa so izkoristili že prvo zaključno žogo in tretji niz dobili s 25:13.

V začetku četrtega niza je Piacenza znova pokazala svojo moč in hitro povedla in prednost ohranjala skozi celoten niz. Ljubljančani so se jim sicer vztrajno približevali in z izenačenjem na 10:10 nakazali, da se še ne mislijo predati. Gostje so zmogli odgovoriti, po nekaj izenačenih točkah so povedli s 15:12, kasneje pa 22:18.

ACH Volley je dlje časa neuspešno lovil izenačenje in v zaključku niza se je Italijanom po dobrih servisih Alena Pajenka dvakrat približal na zgolj točko razlike (21:22 in 22:23). Bližje pa oranžnim zmajem ni uspelo priti, gostje so ostali zbrani in najprej zanesljivo vknjižili še 24. točko, nato pa izkoristili prvo zaključno žogo za zmago na tekmi in s 25:22 dobili še svoj tretji niz.

Sanje ACH Volleyja so se tako v Tivoliju razblinile, Piacenza pa si je priigrala nastop v finalu pokala CEV, v katerem se bo pomerila z nemškim SVG Lüneburg.

"Res je škoda danes te tekme. Poln Tivoli, izjemno je bilo igrati, ampak vseeno nismo prikazali svoje najboljše igre. Zaradi tega nam je vsem kar malo škoda, da danes nismo zmagali," je po porazu dejal Luka Marovt. "V tretjem nizu smo vse oddelali tako, kot bi morali celotno tekmo. Oni so že zamenjali postavo in igrali z igralci, ki ne dobijo veliko priložnosti za igro. Ne vem, kje se je ustvarila ta razlika, ampak v četrtem nizu so bili oni spet boljši in so zasluženo zmagali."

"Je neka nova izkušnja, tudi uvrstitev v polfinale tega tekmovanja ni zanemarljiv dosežek in vesel sem, da nismo gladko izgubili, ampak da smo pokazali, da si zaslužimo biti tukaj. Drugo leto nove priložnosti," je sklenil Marovt.

Bodi(mo)te ponosni!

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dule100
03. 04. 2026 09.05
Mi lahko nekdo pove, kaj dela v ekipi Tine Urnaut?
Odgovori
-1
0 1
korcula1
02. 04. 2026 21.59
Preveč predvidljivo so igrali
Odgovori
+1
1 0
kala 09
02. 04. 2026 21.57
Čestitke
Odgovori
+2
2 0
korcula1
02. 04. 2026 21.49
Škoda
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
02. 04. 2026 21.40
talijani so izgubili v nogometu, v odbojki ne bodo. Pika.
Odgovori
-2
0 2
korcula1
02. 04. 2026 21.16
Še tri sete pa bo
Odgovori
0 0
matjaz mravlak
02. 04. 2026 20.58
ha ha ha oni se pa menijo ze o finalu in kje bodo ljudje avte parkiral pred Tivoliju!! omg kaki optimist ne butlni so
Odgovori
-3
0 3
RUBEŽ
02. 04. 2026 20.54
Uf, težka, zelo težka bo. Čeprav upanje umira zadnje.
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
02. 04. 2026 20.15
pa kdo je zbral to ogabno oranzno barvo..prav neresno zgledajo..podobni mot olimpihska oprava nasih ..neverjetno kaksni kmetavzarji smo
Odgovori
-4
2 6
se_eden
03. 04. 2026 09.35
un Kockin dizajner, Sandi Murovec. ja in brez razpisa...
Odgovori
0 0
RUBEŽ
02. 04. 2026 13.37
Srečno, ACH.
Odgovori
+2
4 2
St. Gallen
02. 04. 2026 13.23
Ce Italijanom v nogometu ni uspelo, jim bo v odbojki
Odgovori
-4
1 5
korcula1
02. 04. 2026 12.59
3:0 bo z lahkoto
Odgovori
+1
3 2
lepdanvsakdan
02. 04. 2026 10.43
kaj pa če je 3:2?
Odgovori
+2
2 0
gullit
02. 04. 2026 10.48
Odloča zlati niz.
Odgovori
+3
3 0
