Zgodba se razvija

Finale večera: ACH lovi potrditev 22. zvezdice, Kamnik dobil prvi niz, Ljubljančani naslednja dva

Ljubljana, 22. 04. 2026 19.06 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Tretja tekma državnega prvenstva med ekipama ACH Volley in Calcit Kamnik

Odbojkarji ACH Volley imajo nocoj na domačem parketu priložnost, da potrdijo 22. naslov državnih prvakov in petega zaporednega. V finalni seriji na tri zmage proti Calcit Volleyju vodijo z 2:0, zato jih od nove lovorike loči le še ena zmaga. Ljubljančani v letošnjem prvenstvu še ne poznajo poraza in skozi celotno sezono potrjujejo svojo premoč. Vse razen novega slavja bi bilo veliko presenečenje, čeprav bodo Kamničani nocoj naredili vse, da serijo podaljšajo in izsilijo še eno tekmo.

Tretja tekma finalne serije odbojkarskega državnega prvenstva se je v Hali Tivoli začela izenačeno. Gostje iz Kamnika so hitro pokazali, da v Ljubljano niso prišli brez jasnega načrta. Prvi niz je potekal izenačeno in ponudil napeto končnico, v kateri so imeli odbojkarji ACH Volleyja sicer tri zaključne žoge, a jih niso izkoristili. Kamničani so pri izidu 24:23 prišli povsem blizu, nato izenačili na 24 in 25, zatem pa povedli s 26:25. Prednost so zadržali do konca in niz dobili z 28:26.

Kamničani so dobro igro iz prvega niza prenesli tudi v začetek drugega, nato pa so pobudo prevzeli odbojkarji ACH-ja, ki so povedli z 10:8 in 11:9. Prednost so postopoma povečevali in ušli na 16:13. Janž Kržič je z močnim napadom povišal na 17:13, kar je kamniško klop prisililo v odmor. Ljubljančani so nato nadaljevali v enakem ritmu, povedli z 19:15, Kržič pa je z asom poskrbel še za 20:15. Domači so niz mirno pripeljali do konca in ga dobili s 25:18, zaključil pa ga je Luka Marovt z novim asom.

Tudi tretji niz se je začel z izmenjavo točk, nato pa so domači prvi prišli do oprijemljive prednosti in povedli z 9:6. Gostje so se še približali, vendar je sledil nov nalet domače ekipe, ki je prednost povečala na 13:10, po asu Marovta pa na 15:11. Razlika je nato le še naraščala, gostje so nekoliko popustili v igri, domači so ušli na 17:11 in niz mirno pripeljali do konca z izidom 25:14.

odbojka ach calcit finale državno prvenstvo

Oranžni zmaji želijo na dopust: 'V Tivoliju zaključiti finalno serijo'

bibaleze
Portal
Slavna komika Eddie Murphy in Martin Lawrence sta postala dedka
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
zadovoljna
Portal
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
vizita
Portal
Zakaj vas napenja, če jeste zdravo
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
cekin
Portal
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
moskisvet
Portal
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
okusno
Portal
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Modri ogljik
Modri ogljik
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
