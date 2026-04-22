Finale večera: ACH lovi potrditev 22. zvezdice, Kamnik dobil prvi niz, Ljubljančani naslednja dva

Tretja tekma finalne serije odbojkarskega državnega prvenstva se je v Hali Tivoli začela izenačeno. Gostje iz Kamnika so hitro pokazali, da v Ljubljano niso prišli brez jasnega načrta. Prvi niz je potekal izenačeno in ponudil napeto končnico, v kateri so imeli odbojkarji ACH Volleyja sicer tri zaključne žoge, a jih niso izkoristili. Kamničani so pri izidu 24:23 prišli povsem blizu, nato izenačili na 24 in 25, zatem pa povedli s 26:25. Prednost so zadržali do konca in niz dobili z 28:26.

Kamničani so dobro igro iz prvega niza prenesli tudi v začetek drugega, nato pa so pobudo prevzeli odbojkarji ACH-ja, ki so povedli z 10:8 in 11:9. Prednost so postopoma povečevali in ušli na 16:13. Janž Kržič je z močnim napadom povišal na 17:13, kar je kamniško klop prisililo v odmor. Ljubljančani so nato nadaljevali v enakem ritmu, povedli z 19:15, Kržič pa je z asom poskrbel še za 20:15. Domači so niz mirno pripeljali do konca in ga dobili s 25:18, zaključil pa ga je Luka Marovt z novim asom.

Tudi tretji niz se je začel z izmenjavo točk, nato pa so domači prvi prišli do oprijemljive prednosti in povedli z 9:6. Gostje so se še približali, vendar je sledil nov nalet domače ekipe, ki je prednost povečala na 13:10, po asu Marovta pa na 15:11. Razlika je nato le še naraščala, gostje so nekoliko popustili v igri, domači so ušli na 17:11 in niz mirno pripeljali do konca z izidom 25:14.