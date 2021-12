ACH prvi v finalu slovenskega pokala

Prvi polfinalni obračun ni postregel s presenečenjem, čeprav so se Kanalci dobro upirali favoriziranim Ljubljančanom, še posebno po prvem nizu, po katerem je bilo videti, da se bo četa Mladena Kašića sprehodila do finala. V nadaljevanju pa je Salonit pokazal precej boljšo igro, dobil drugi niz, tekmecem pa predvsem zaradi dobrih servisov pretil v preostalih dveh, v katerih pa je bil vseeno daleč od presenečenja.

Ljubljančani so tekmo odprli z vodstvom 6:0, do katerega so prišli s štirimi bloki. Kanalci so se v nadaljevanju približali na zaostanek treh točk, več jim Ljubljančani niso dopustili. V drugem nizu pa so pobudo prevzeli gosti, povedli so z 8:3, z zanesljivo igro, pa ACH-ju niso dovolili, da bi se resno približali.