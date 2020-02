ACH se je Korošcem oddolžil za poraz v Pliberku

Čeprav so si Ljubljančani že zagotovili prvo mesto pred zaključnim turnirjem, trener Matija Pleško ne dovoli nikakršnega popuščanja. Še posebno ne, če je nasproti ekipa, ki so ji še nekaj dolžni, saj jih je premagala na prvi medsebojni tekmi lige v Pliberku. Pred obračunom s Korošci, ki jih vodi Matjaž Hafner in za katerega igrajo tudi trije slovenski odbojkarji, motiva tako ljubljanski vrsti ne bi smelo manjkati, je pa res, da tokrat v ekipi ni bilo Božidarja Vučićevića , Pleško pa je tudi hotel odpočiti Matica Videčnika , Kyla Patricka Dagostina in Jureta Okrogliča . A po izenačenju na 1:1 sta slednja vendarle morala na igrišče, reprezentančni bloker je tam ostal do konca, Okroglič pa se je kmalu spet preselil na klop.

Gostitelji na tekmi niso blesteli, vse tri nize, ki so jih dobili po hudem boju v končnici, tako v tretjem kot v četrtem so zapravili visoko vodstvo, a pozitivno je, da so se na koncu vendarle izvlekli.

Zmaji so tekmo, po dolgem času so tekmece gostili v Stožicah, začeli v slogu gostovanja v ligi prvakov v Kemerovu. Naredili so veliko napak pri začetnih udarcih, tekmec pa je vodil praktično od začetka do končnice prvega niza, največ za tri točke. Za dve so še vodili pri izidu 19:21, ki ga je z asom postavil Maximilian Landfahrer, toda nato so sledile minute Ljubljančanov. Matej Kök je z asom izenačil izid 21:21, po novem vodstvu gostov, pa je z dvema zaporednima točkama, drugo je dosegel z blokom, prvič v prednost svojo ekipo popeljal Jan Pokeršnik. Petar Đirlić je nato z napadom priboril prvo zaključno žogo, niz pa je z asom končal Uroš Pavlović.

Če so se domači po ne posebej prepričljivem začetku v prvem nizu rešili, pa to za drugi niz ni veljalo. Gosti so na začetku povedli s 4:1, slovenskim prvakom se je hitro še uspelo približati na točko zaostanka, nato pa so Korošci še enkrat ušli, tokrat preobrata niso več dopustili.