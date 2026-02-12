Naslovnica
Odbojka

'Odločeni smo, da v Tivoliju Trentinu še enkrat spodrsne'

Ljubljana, 12. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
ACH Volley

Pred odbojkarji ACH Volleyja je še predzadnja tekma skupinskega dela odbojkarske lige prvakov. V domači Hali Tivoli bodo gostili italijanski Trentino in skušali ohraniti možnosti za preboj v izločilne boje. Prvi obračun je s 3:0 pripadel Italijanom, ki tudi tokrat veljajo za favorite, toda Ljubljančani so odločeni, da gostom zagrenijo življenje. Tekmo bomo v neposrednem prenosu od 19.50 prenašali an Kanalu A in VOYO.

ACH Volley
ACH Volley
FOTO: Aljoša Kravanja

ACH Volley je zaenkrat zbral eno zmago, doma je premagal francoski Tours, že danes pa bo imel proti Trentinu priložnost, da si z drugo zmago podaljša upe na uvrstitev v izločilne boje. Čeprav se zavedajo, kako kakovosten nasprotnik jih čaka na drugi strani mreže, Ljubljančani že komaj čakajo, da se udarijo z italijansko ekipo.

"Za takšne tekme treniramo in živimo," je dejal Klemen Šen. "Trentino si po porazu z Ziraatom in po izgubljeni točki s Toursom ne sme več privoščiti spodrsljajev, vendar mi smo odločeni, da jim v Tivoliju še enkrat spodrsne," je motiviran mladi sprejemalec.

Preberi še Prihaja italijanski velikan, a oranžni zmaji upajo na enakovreden obračun

Prepričan v možnost uspeha pa se v tekmo podaja tudi trener Ljubljančanom Igor Kolaković. "Zagotovo bo četrtkova tekma s Trentinom ena od najpomembnejših tekem sezon. Že na uvodni tekmi lige prvakov, ko smo gostovali v Trentu, smo bili blizu, da bi vzeli kakšen niz ali še kaj več," se spominja Črnogorec.

"Sedaj je na nas, da pokažemo našo najboljšo odbojko ob izjemni podpori polnega Tivolija. Potrebno bo servirati naš najboljši servis in na drugi strani zdržati na sprejemu," je še dejal Kolaković.

ACH Volley
ACH Volley
FOTO: Aljoša Kravanja

Po obračunom s Trentinom Ljubljančane 18. februarja čaka še gostovanje pri francoskem Toursu, s katerim bodo tudi sklenili redni del sezone v ligi prvakov.

V izločilne boje se uvrstita prvi dve ekipi, trenutno sta to Ziraat iz Ankare in Trentino. Turki imajo s štirimi zmagami na svojem računu 12 točk, Italijani sledijo z osmimi, ACH je s tretjimi točkami na tretjem mestu, na dnu lestvice pa je Tours.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.


odbojka ach volley trentino

