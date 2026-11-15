ACH uspešno opravil generalko pred potjo v Baku

Tretji niz je bil zgolj formalnost. Domači so hitro povedli s petimi točkami razlike in na krilih razpoloženega Luke Marovta (19 točk, 4 asi) uspešno opravili generalko pred prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Bakuju.

V uvodnem je tekmecem dovolil 18 točk, v drugem je bilo le malce bolj tesno. Gosti so v prvi polovici ostajali blizu (11:12), nato pa so varovanci Igorja Kolakovića le stopili na plin in si zagotovili mirno končnico (25:19).

Tudi povsem spremenjena zasedba serijskih slovenskih prvakov nima večjih preglavic v domačem tekmovanju. Ob četrti zaporedni zmagi je ACH Volley brez izgubljenega niza Špan Brezovici prizadejal še četrti poraz v nizu.

Kamničani so ob tretji zmagi v sezoni proti Krki oddali niz. Potem ko so si tako igralci Calcita kot Krke prva dva niza razdelili z identičnim izidom 25:15, so domači temelje za zmago postavili v tretjem. Tega so v končnici dobili, potem ko so že vodili s 5:0, nato pa tekmecu dovolili, da izenači na 21:21.

V četrtem so Kamničani hitro prevzeli pobudo in imeli šest točk naskoka (10:4). Tudi v nadaljevanju so zanesljivo krmarili do zmage, tretje v sezoni, ter se razveselili skoka na drugo mesto razpredelnice.

Martin Valenčič je za Calcit dosegel 20 točk (4 bloki), pri gostih pa je Miha Bregar zbral 13 točk, Gal Medved pa je pet od skupno desetih točk dosegel z bloki.

Ravenski Fužinar je zabeležil drugo zmago v sezoni, potem ko je s 3:0 v nizih v gosteh ugnal Triglav Kranj. Korošci so imeli v prvih dveh nizih izrazito pobudo, oba niza pa so dobili na 16. V tretjem nizu je bilo tesneje, čeprav so vodili že z 18:14. V tesni končnici so bili bolj zbrani Ravenčani in tretji niz dobili s 25:23.

Za Fužinar je 19 točk dosegel Denis Robida, 15 jih je dodal Tevž Slatinšek, pri domačih pa je izstopal zgolj Dino Vinkovič s 14 točkami.

Čeprav se je zdelo, da bo v Kanalu domačim uspelo priti do zmage po treh tesnih nizih, so imeli drugačne načrte Mariborčani.

Prva dva niza so Kanalci dobili s 25:23, potem ko so morali obakrat nadoknaditi pet točk zaostanka. Tretji niz se je še malce bolj zavlekel, v njem pa so gostujoči varovanci Sebastijana Škorca ubranili pet zaključnih žog tekmeca in nato izkoristili prvo za osvojitev niza s 30:28. V četrtem so na krilih preobrata v tretjem zaigrali bolje in s 25:21 izsilili petega.

V njem so bolje začeli varovanci Gregorja Jerončiča in povedli s 5:2. Tudi po minuti odmora se razmerje moči na igrišču ni spremenilo. Domači so nanizali še tri točke za 8:2, kar je bilo dovolj, da so po dobrem začetku in slabšem nadaljevanju le odnesli zmago. Za domače je Vid Ranc dosegel 21 točk, gostom pa ni pomagalo niti 30 točk Mateja Šmidla.

Pet nizov so igrali tudi v Črnučah, kjer so domačini ugnali Panvito Pomgrad. Potem ko so gosti vodili z 1:0 in 2:1 v nizih, so v tesnem četrtem končnico bolje odigrali domači in izsilili odločilni niz.

V njem so igralci Črnuč hitro povedli s 7:2 in nato prednosti niso več izpustili iz rok. Pri domačih je Nejc Kožar dosegel 20 točk, Nima Niazi pa je dodal eno manj. Pri gostih sta po 21 točk dosegla Jure Neudauer in Matthew Spadaro Shay.