ACH v Gradcu do zanesljive zmage

Odbojkarji ACH Volley so prišli do zanesljive zmage.

V prvem nizu slovenski prvaki težav niso imeli, od začetka so večali svojo prednost, ki je na koncu znašala sedem točk. Tudi v drugem, ki je bil rezultatsko najbolj izenačen, so bili v večjem delu v prednosti, toda za več kot tri točke niso vodili. Na začetku tretjega niza jim je zbranost nekoliko padla, a so hitro prišli k sebi, izničili zaostanek 2:5 in prišli do zanesljive zmage, ki je predvsem posledica boljše igre v napadu.

Pri Ljubljančanih sta se 15 točkami najbolj izkazala Božidar Vučićevićin Jan Pokeršnik, ki prav danes (torek) praznuje 31. rojstni dan.

* Dvorana Raiffeisen Sportpark, sodnika: Milić, Petsche.

* Golding Graz: Mikulass 1, Militao, Imširović 6, Steiner, Scheucher 4, Žagar, Kratz 7, Fonseca, Ochaya, Reiter 6, Koraimann, Unterberger, Kremer 15.

* ACH Volley:Toman, Ropret 1, Pernuš, Touhteh 1, Dagostino, Pavlović 2, Bošnjak, Okroglič 4, Rutar 2, Pokeršnik 15, Videčnik 4, Kök 10, Vučićević 15.