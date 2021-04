ACH v odbojkarskem finalu vodi z 2:0

Mariborčani so verjeli, da lahko izid v zmagah izenačijo in s tako miselnostjo so tudi začeli dvoboj. V prvem nizu so bili vse do končnice v prednosti, nekajkrat vodili za tri točke, toda odločilni so bili trenutki pred samo končnico. Po zaostanku 17:19 so domači, pri katerih je manjkal libero Kyle Dagostino, dosegli štiri zaporedne točke, zadnji dve z blokom. Gosti so nato še prišli do točke zaostanka, toda po novem bloku Amirja Touhteha so oranžni zmaji povedli s 23:20, tri točke razlike so bile tudi ob koncu niza.

Mariborčani po zaostanku niso izobesili bele zastave, tudi v drugem nizu so prevladovali, za razliko od prvega pa so bili v končnici bolj zbrani. Na 18. točki sta bili ekipi še izenačeni, nato pa je Maribor z blokom Mihe Cafute povedel za dve točki, prednost pa je do konca niza le še povišal.