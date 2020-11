ACH v srednjeevropski ligi prvič poražen

V srednjeevropski ligi ni več neporaženih ekip. Doslej so bili to Ljubljančani, ki so na začetku dobili vsa štiri srečanja, zdaj pa so postali prva slovenska ekipa, ki ni uspela premagati večkratnih avstrijskih prvakov, ekipe slovenskega trenerja Matjaža Hafnerja. Pred tem so Korošci izgubili na gostovanjih v Mariboru in Kamniku.

Čeprav so gosti dobili prvi niz, so v nadaljevanju preslabo sprejemali začetne udarce gostiteljev, sprejemalci, predvsem Matej Kök in Jure Okroglič, ki ga je v četrtem nizu zamenjal, nista imela svojega dne, dosti boljše pa ni šlo nitiJanu Pokeršniku, pri tem elementu je bil sicer najbolj obremenjen.

Domači so dosegli šest asov, razpoloženi pa so bili tudi v napadu, največ je pokazal Poljak Konrad Formela, dosegel je 19 točk in tri ase, gostujoči blok pa je naredil premalo, da bi ga zaustavil.

Na drugi strani je bil še bolj učinkovit Božidar Vučićević, a njegovih 23 točk ni pomagalo, da bi ljubljanska ekipa deset dni pred začetkom lige prvakov zabeležila ugodnejši izid. Vodstvo na prvenstveni lestvici so tako zadržali odbojkarji Merkur Maribora, ki imajo točko več od Ljubljančanov, a tudi tekmo več.