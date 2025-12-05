Svetli način
Odbojka

ACH Volley brez težav pred prvim testom v ligi prvakov

Ljubljana, 05. 12. 2025 21.17

STA , L.M.
Odbojkarji ACH Volleyja so deveti krog državnega prvenstva odprli z zanesljivo zmago proti Alpacemu Kanalu s 3:0 (19, 17, 14) in uspešno opravili generalko pred četrtkovo prvo tekmo v ligi prvakov pri Trentinu. Ostale tri tekme državnega prvenstva bodo na sporedu v soboto.

ACH Volley
ACH Volley FOTO: ACH Volley

Glavni kandidati za naslov imajo na vrhu razpredelnice zdaj vsaj začasno pet točk naskoka, potem ko so zabeležili še osmo zmago na prav toliko tekmah. Zaostali obračun prvega kroga pri Mariborčanih bodo odigrali 3. januarja. Alpacem Kanal je po tretjem porazu ostal na tretjem mestu, a ga lahko z zmago v soboto prehiti i-Vent Maribor, ki bo gostoval na Ravnah na Koroškem.

Po izenačenem začetku so domači v Hali Tivoli s štirimi zaporednimi točkami prišli do malce bolj oprijemljive prednosti po točki Tineta Urnauta za 12:9. Vseskozi so ohranjali nekaj točk naskoka, po 21:19 pa so z novim nizom štirih točk zanesljivo osvojili prvi niz.

ACH Volley
ACH Volley FOTO: Luka Kotnik

Tudi v drugem delu so bili gosti, pri katerih ni igral Dejan Vinčić, v stiku s favoriziranimi domačini do 14:13, a je nov niz štirih točk, v tem delu je blestel predvsem Tonček Štern, tehtnico znova prevesil na ljubljansko stran. Prednost so do konca varovanci Igorja Kolakovića le še povečali.

Tudi tretji niz je zanesljivo pripadel Ljubljančanom, ki pa so za razliko od prvih dveh udarno začeli in po točki Luke Marovta povedli s 7:2, kasneje pa celo z dvomestno prednostjo 18:8. Pri domačih je blestel Štern, ki se je ustavil pri 21 točkah, dosegel je po tri ase in bloke, 14 oziroma 10 točk sta dodala Marovt in Alen Pajenk, devet pa Tine Urnaut. Pri gostih je 10 točk dosegel Miha Fink, od tega tri ase.

Jani Kovačič
Jani Kovačič FOTO: Luka Kotnik

Jani Kovačič ni bil navdušen nad gosti: "Pričakovali smo boljši odpor igralcev Alpacema, vendar so v Ljubljano prišli oslabljeni. Tudi mi prva dva niza nismo bili na ravni, ki bi si jo želeli, vendar vseeno zasluženo zmagali. Tri točke ostajajo doma, kar je najpomembneje. Sedaj je čas, da ves svoj fokus ponovno usmerimo na ligo prvakov in tekmo, ki nas naslednji teden čaka v Italiji."

Tekmo Lige prvakov med ACH Volley in Trentino si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.

