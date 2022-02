ACH Volley do tesne zmage na prvi četrtfinalni tekmi pokala Challenge

Portugalska ekipa v svojih vrstah nima zvezdnikov, a vseeno nekaj tujcev iz Brazilije, Kolumbije, Argentine, Portorika in Nemčije, ki jo delajo zelo nevarno. "So kot muhe, povsod jih je dosti," se je pred tekmo izrazil kapetan slovenske ekipe Jan Pokeršnik , s čimer je izrazil pričakovanje, da njega in soigralce na Azorih proti ekipi, ki letos dominira v portugalskem prvenstvu, ne čaka lahko delo.

Odbojkarji ACH Volleyja nadaljujejo zmagovito serijo v sezoni, v kateri še niso zabeležili poraza. Na gostovanju na oddaljenih Azorih so še še enkrat več rešili iz težkega položaja. Zaostajali so z 1:2 v nizih, bili tudi v četrtem v zaostanku, a so v odločilnih trenutkih odigrali vsaj približno tako, kot znajo, in prišli pred prag polfinala sicer tretje razrednega evropskega tekmovanja. Najmanj polfinale je bil tudi njihov minimalni cilj v napovedih pred sezono.

In to so Portugalci tudi dokazali. V izenačenem prvem nizu so imeli rahlo pobudo, pri izidu 23:20 je bilo videti, da ga bodo tudi razmeroma gladko dobili, toda s tremi zaporednimi točkami so Ljubljančani izenačili, a to je bilo tudi vse, kar jim je v končnici niza uspelo.

Zato pa jim je več na začetku drugega. Takoj so izvedli pritisk, povedli za štiri točke, kmalu razliko še nekoliko povečali in jo držali vse do konca niza. Toda tako kot so sami drugega, so gostitelji začeli tretjega. Ušli so na 6:1, ACH Volley jih je lovil, pred končnico tudi ujel, ubranil eno zaključno žogo, druge pa ne.

Izenačen boj se je nadaljeval tudi v četrtem nizu. Gostitelji so sicer vodili s 6:3, vendar so oranžni zmaji vzpostavili ravnotežje, odvijal se je hud boj za vsako točko, v končnico pa sta ekipi vstopili poravnani (20:20). V njej pa so bili tokrat bolj zbrani Ljubljančani, ki so tekmecem do konca dopustili le še točko.

Serijo točk so nadaljevali tudi v "tie breaku", prednost 4:0 pa so v nadaljevanju še nadgradili ter prišlo do stežka prigarane zmage.